برنجی: ۴۳ مدرسه در شهرستان شهریار در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، از اجرای ۴۳ پروژه مدرسه‌سازی در شهریار خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی با همکاری دولت، خیران مدرسه‌ساز، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی دنبال می‌شود.

برنجی از زمین چمن مدرسه البرز شهر اندیشه، با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در برنامه‌های دولت چهاردهم اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش از اولویت‌های دولت است و نهضت مدرسه‌سازی در شهریار نیز با شتاب در حال اجراست.

وی با قدردانی از مشارکت خیران مدرسه‌ساز، مدیران و معلمان و دستگاه‌های اجرایی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: تداوم همکاری میان مجموعه‌های مسئول می‌تواند بخشی از کمبودهای موجود در زمینه فضای آموزشی را جبران کند.

فرماندار شهریار با تأکید بر اینکه افزایش تعداد مدارس باید با بهبود کیفیت آموزش همراه باشد، تصریح کرد: در کنار ساخت فضاهای استاندارد و ایمن، هوشمندسازی مدارس، تجهیز کلاس‌ها و ارتقای فرایندهای آموزشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

برنجی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و جنگ گفت: افتتاح پروژه‌های آموزشی و ورزشی نشان‌دهنده ادامه تلاش دستگاه‌های اجرایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم است.

وی دانش‌آموزان را سرمایه انسانی آینده کشور دانست و بر ضرورت افزایش آگاهی آنان نسبت به مسائل کشور و آماده‌سازی نسل نوجوان برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

فرماندار شهریار همچنین توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی را عاملی برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوانان دانست و با اشاره به حضور هفت ورزشکار این شهرستان در کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، این ظرفیت را نشان‌دهنده توانمندی ورزشی جوانان شهریار عنوان کرد.

برنجی با بیان اینکه توسعه فضاهای ورزشی مدارس در کنار ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان به افزایش نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای ورزشی کمک می‌کند، بر ضرورت نقش‌آفرینی مدیریت شهری در افزایش سرانه‌های ورزشی تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی با همراهی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی و خیران ادامه خواهد یافت.