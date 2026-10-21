به گزارش خبرنگار مهر، معصومه رضایی، از صدور ۵۵ مجوز فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد در استان خبر داد و اعلام کرد که با توجه به ظرفیت تشکل‌های مدنی، انتظار می‌رود شمار این مجوزها تا پایان سال افزایش یابد.

رضایی در ادامه اظهار کرد: تعامل هدفمند میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های مردمی می‌تواند به تقویت شبکه‌های حمایتی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم انسجام جامعه کمک کند.

وی با اشاره به فعالیت سمن‌ها در شرایط دشوار و بحرانی کشور افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد با حضور در تجمعات مردمی و ارائه خدمات گوناگون، در حمایت از شهروندان و حفظ آرامش اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان از مراجع قانونی صدور مجوز تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد است، گفت: بر اساس گزارش اداره‌کل ورزش و جوانان استان، تاکنون ۵۵ مجوز فعالیت برای سمن‌ها در تهران صادر شده است.

رضایی افزایش مشارکت تشکل‌های مدنی را ناشی از شناخت بیشتر نیازها و خلأهای اجتماعی، حمایت دستگاه‌های دولتی و افزایش آمادگی فعالان مردمی برای پذیرش مسئولیت اجتماعی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری هماهنگ از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت بخش قابل‌توجهی از سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه آگاهی‌بخشی، پیشگیری و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: آموزش، نقشی اساسی در مواجهه مؤثر و پایدار با مسائل و معضلات اجتماعی دارد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران در پایان، هدف از برگزاری نشست با تشکل‌های مردمی را ایجاد ارتباط منظم میان سمن‌ها، افزایش هم‌افزایی میان دولت و جامعه مدنی و تقویت شبکه‌های حمایتی عنوان کرد و گفت: هماهنگی بیشتر میان این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از مردم و حفظ انسجام اجتماعی را فراهم کند.