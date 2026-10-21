به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بازوند، روز چهارشنبه در شورای اداری استان با اشاره به تحولات و چالش‌های امنیتی کشور اظهار کرد: دشمن با وجود تعدد بازیگران و ابعاد مختلف تقابل، نتوانسته است به هدف خود برای ایجاد خاورمیانه جدید با محوریت قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی دست یابد.

وی با اشاره به اهدافی که دشمن در جریان تقابل با جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کرد، افزود: وادار کردن ایران به تسلیم، تجزیه کشور، تضعیف یا از بین بردن توان دفاعی، موشکی و هسته‌ای و منزوی کردن ایران در منطقه از جمله اهدافی بود که دنبال می‌شد؛ اما حضور مردم در صحنه، این برنامه‌ها را با ناکامی مواجه کرد.

تغییر راهبرد دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، راهبرد خود را تغییر داده است، گفت: ایجاد تفرقه، دوقطبی‌سازی در جامعه و ناکارآمد جلوه دادن نظام از جمله محورهایی است که دشمن دنبال می‌کند.

بازوند ادامه داد: فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها نیز در چارچوب تلاش برای ایجاد نارضایتی و فراهم‌کردن زمینه تضعیف کشور از درون دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت انسجام اجتماعی و نقش مردم در حفظ امنیت کشور تصریح کرد: حضور مردم در خیابان‌ها طی ماه‌های گذشته، نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کرده است و تداوم این حضور می‌تواند در تقویت امنیت کشور و استان مؤثر باشد.

برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در لرستان

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: این رزمایش براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌تدریج در استان‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی افزود: برای اجرای این رزمایش در لرستان نیز نشست‌های هماهنگی با استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و مقدمات لازم برای برگزاری آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بازوند با اشاره به زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای رزمایش در استان اظهار کرد: مقرر شده است این رزمایش روز ششم آبان‌ماه در مرکز استان و شهرستان‌های لرستان برگزار شود.

وی ادامه داد: سهم هر شهرستان برای مشارکت در این برنامه مشخص و به مسئولان مربوطه ابلاغ شده است.

تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم

جانشین فرمانده سپاه لرستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری رزمایش «جان‌فدا»، بر اهمیت همکاری مجموعه‌های مسئول و مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد.

وی هم‌افزایی دستگاه‌ها را از الزامات اجرای هماهنگ این برنامه در سطح استان دانست و با اشاره به برگزاری نشست‌های هماهنگی، از تعیین سهم شهرستان‌ها در این رزمایش خبر داد.

بازوند: دولت در جنگ‌های اخیر برای تأمین نیازهای مردم تلاش کرد

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دولت در یک سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: دولتمردان در کنار تلاش‌های رزمندگان، طی این مدت برای مدیریت شرایط کشور و تأمین نیازهای مردم تلاش کرده‌اند.

وی با اشاره به تحمیل سه جنگ در این بازه زمانی به ملت ایران، اظهار داشت: دولت در یک سال و نیم اخیر اجازه نداد مردم، با وجود این شرایط، در زمینه تأمین کالاها و نیازهای اساسی با مشکلات مواجه شوند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به اهمیت حمایت از مردم در شرایط بحرانی، تلاش دستگاه‌های دولتی برای استمرار تأمین کالاها را از محورهای قابل توجه در مدیریت شرایط کشور برشمرد.