به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران» اظهار کرد: این برنامه با حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر در سطح استان برگزار خواهد شد.

رزمایش «جان‌فدای ایران»؛ نمایش همبستگی اجتماعی

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت این رزمایش در نمایش همبستگی اجتماعی و حمایت مردم از کشور افزود: برگزاری منظم و گسترده این برنامه فرصتی برای به نمایش گذاشتن انسجام ملی، تأکید بر استقلال کشور و اعلام ایستادگی مردم در برابر تهدیدها و تجاوزهاست.

شاهرخی با بیان اینکه حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و دفاع از کشور، پیام روشنی از همبستگی ملی دارد، ادامه داد: مردم ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و ارزش‌های کشور خود ایستادگی می‌کنند.

تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رزمایش خاطرنشان کرد: همه مجموعه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی لازم، زمینه برگزاری منظم این برنامه را فراهم کنند.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی مؤثر به مردم تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با ارائه خدمات مناسب و پیگیری مطالبات مردم، پاسخگوی اعتماد و همراهی آنان باشند.

رزمایش «جان‌فدای ایران» روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه در سطح استان برگزار می‌شود.