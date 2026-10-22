محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالبات مردمی برای احداث پارک در منطقه شمال شهر خوانسار اظهار کرد: عملیات اجرایی احداث پارک موضوعی چشمه‌باغ با مساحت ۲۲ هزار مترمربع آغاز شده است و این پروژه می‌تواند فضای مناسبی برای تفریح، گذران اوقات فراغت شهروندان و توسعه گردشگری شهری فراهم کند.

وی افزود: این پروژه گامی مهم در مسیر توسعه فضاهای عمومی و گردشگری خوانسار به شمار می‌رود و با توجه به ظرفیت‌های طبیعی منطقه، می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تقویت جاذبه‌های گردشگری شهر کمک کند.

شهردار خوانسار با اشاره به روند اجرای این پروژه بیان کرد: در حال حاضر، عملیات خاک‌ریزی و تسطیح زمین پارک موضوعی چشمه‌باغ با هدف آماده‌سازی بستر لازم برای اجرای مراحل بعدی طرح در حال انجام است.

جاپلقی در ادامه با اشاره به اقدامات مستمر شهرداری در حوزه خدمات شهری گفت: عملیات نظافت معابر و پاکسازی کانال‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در نقاط مختلف شهر توسط نیروهای خدمات شهری در حال انجام است.

وی افزود: این اقدامات با هدف ارتقای بهداشت عمومی، حفظ پاکیزگی محیط شهری، جلوگیری از انسداد مسیرهای عبور آب و کاهش احتمال آب‌گرفتگی معابر اجرا می‌شود.

شهردار خوانسار با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در حفظ نظافت عمومی خاطرنشان کرد: شهروندان با خودداری از ریختن زباله و ضایعات در کانال‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی می‌توانند نقش مؤثری در بهبود وضعیت محیط شهری و پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از انسداد مسیرهای آب داشته باشند.

وی همچنین از تداوم عملیات بهسازی و اصلاح سنگ‌فرش پیاده‌رو خیابان شهدا خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با هدف ارتقای کیفیت معابر شهری، تسهیل تردد عابران پیاده، افزایش ایمنی شهروندان و ساماندهی مسیرهای عبوری در حال اجراست.

جاپلقی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها در چارچوب برنامه‌های شهرداری برای بهبود زیرساخت‌های شهری، افزایش کیفیت خدمات عمومی و فراهم کردن محیطی ایمن‌تر و مناسب‌تر برای شهروندان انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در کنار مشارکت شهروندان در حفظ پاکیزگی شهر، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فضاهای عمومی، بهبود وضعیت معابر و ارتقای کیفیت زندگی در خوانسار باشد.