شاهرخی: موفقیت لرستان در ارزیابی وزارت کشور حاصل تلاش جمعی مدیران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در نشست شورای اداری استان با قدردانی از تلاش‌های مستمر مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: موفقیت لرستان در ارزیابی وزارت کشور متعلق به شخص استاندار نیست، بلکه نتیجه تلاش همه مجموعه مدیریتی و اجرایی استان است که با همدلی و مسئولیت‌پذیری برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای لرستان تلاش می‌کنند.

ضرورت تبیین عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای مردم

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: مدیران باید دستاوردها و اقدامات انجام‌شده را به‌صورت شفاف برای مردم تشریح کنند و پاسخگویی به جامعه و اطلاع‌رسانی درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود را جدی بگیرند.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه بیان دستاوردها نباید به نادیده گرفتن مشکلات و کاستی‌ها منجر شود، تصریح کرد: مشکلات و مطالبات مردم همچنان وجود دارد و باید برای رفع آن‌ها تلاش کنیم؛ اما در کنار بیان کاستی‌ها، لازم است اقدامات مؤثر و پیشرفت‌های حاصل‌شده نیز به اطلاع مردم برسد تا زمینه امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی فراهم شود.

خدمت به مردم؛ محور مسئولیت مدیران

شاهرخی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم فلسفه اصلی پذیرش مسئولیت‌های اجرایی است، ادامه داد: مدیران باید با حضور میدانی، ارتباط مستقیم با جامعه و پیگیری مستمر مسائل، این رویکرد را در عملکرد خود نشان دهند و برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم تلاش کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد تحرک و رویکردی متفاوت در مسیر توسعه استان گفت: تلاش برای شایسته‌سالاری، اصلاح روندهای گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت مدیران توانمند، از رویکردهای مورد تأکید مدیریت استان بوده است.

استاندار لرستان در پایان از ارائه گزارش مبسوط عملکرد دستگاه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی به مردم خبر داد و بر ضرورت تبیین اقدامات و دستاوردهای مجموعه مدیریتی استان تأکید کرد.