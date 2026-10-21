به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر شورای شهر مشهد، در پی موضوعات پیش آمده پیرامون نامگذاری معابر به نام امام شهید انقلاب، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در بیانیه‌ای به تبیین رویکردها در این خصوص پرداخت.متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، با اعتقاد راسخ به آرمان‌های انقلاب اسلامی و در راستای فرمایشات امام شهید انقلاب، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مسیر مزین کردن معابر شهری به نام شهدای والامقام را رسالت خود تعریف کرده است؛ رسالتی که در دوره ششم شورا، به‌عنوان یکی از محورهای ثابت اقدامات فرهنگی و هویتی دنبال شده و در همین راستا، تاکنون یکصد و نود و چهار جلسه علنی شورا نیز با دستورکار نام‌گذاری معابر به نام شهدای گرانقدر آغاز شده است.

در همین چارچوب و با توجه به جایگاه ویژه مشهدالرضا(ع) به‌عنوان مولِد، موطِن و قطب شکل‌گیری شخصیت علمی و سیاسی آقای شهید ایران و جایگاه رفیع ایشان در تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی و شهر مشهد مقدس، موضوع نام‌گذاری خیابان‌های «دانشگاه» و «کوهسنگی» به نام آن رهبر شهید، در دستور کار قرار گرفت.

به جهت اهمیت و توجه به تمام ابعاد این مسئله مهم، جلسات کارشناسی و گفت‌وگوهای نخبگانی متعدد با موافقان و مخالفان نیز انجام شده و با اتفاق نظر اعضاء به تصویب رسید و پس بعد از طی مراحل قانونی برای اجرا به شهرداری مشهد مقدس ابلاغ شد.

این تصمیم، برخاسته از مطالبات مکرر مردم انقلابی مشهد مقدس برای پاسداشت اندیشه‌ها، مجاهدت‌ها و آرمان‌های رهبر شهید بود؛ با این حال، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، در ادامه پیگیری‌های خود و پس از دریافت مکاتبه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و اطلاع از ملاحظات مطرح‌شده درباره این نام‌گذاری، برخورد لازم دید که بنا بر اصل بنیادین ولایت‌مداری و ضرورت تبعیت از رهنمودهای منکشف از کلام و مرام رهبری، این ملاحظات را در مأموریت خود اعمال کند.

ولایتمداری برای ما صرفا یک شعار نیست بلکه یک اصل حاکم بر تمام اقدامات است؛ آنچنان که بارها و بارها، تبعیت از ولایت را از مجرای عمل به رهنمودهای نماینده محترم و معزز ولی فقیه در استان ثابت کرده است.

باور راسخ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس این است که مشهدالرضا(ع)، باید پیشرو در پاسداشت مقام رهبر شهید انقلاب و صیانت از آرمان‌های ایشان بوده و التزام به ملاحظات اعلام‌شده از سوی دفتر حفظ و نشر آثار ایشان را مصداقی بارز از ولایتمداری می‌داند.

بدیهی است، ادامه روند نامگذاری معبری برای امام شهید انقلاب اسلامی، در خور شأن آن وجود ذی‌جود با رعایت قواعد و مقررات کشور و با استمزاج از مراجع قانونی ذی‌ربط و نخبگان واقعی و دلسوز انقلاب اسلامی صورت خواهد پذیرفت.

از تمامی نخبگان، صاحب‌نظران و دلسوزان شهر مقدس مشهد استمداد می‌طلبیم تا بدون درنظر گرفتن حب و بغض‌های سیاسی و جریانی، امر مهم تعظیم نام رهبر شهید ایران را یک مقوله تمدنی برای این مرز و بوم دانسته و در این راستا شورای اسلامی شهر را در رسیدن به یک تصمیم کارآمد و ماندگار یاری دهند.

امید است این گام کوچک، قطره‌ای از اقیانوس زحمات رهبر شهید برای امت اسلام و ایران اسلامی را جبران نماید.