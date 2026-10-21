هوشمندسازی صنایع البرز در دستور کار دانشگاه و صنعت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، داوود مسعودی، رئیس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، امروز در رویداد تخصصی «تحول صنایع استان البرز در عصر فناوری‌های نوین» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص را از الزامات پیشرفت کشور در حوزه هوش مصنوعی دانست.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری ساختار ملی هوش مصنوعی در کشور اظهار کرد: پس از تأسیس مرکز ملی هوش مصنوعی در دولت سیزدهم و پیگیری طرح ملی این فناوری در مجلس، قانون ملی هوش مصنوعی پس از طی مراحل قانونی در شهریورماه ابلاغ شد.

رئیس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس افزود: این قانون موضوعاتی از جمله تشکیل شورای راهبری، سازمان ملی هوش مصنوعی، تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز را در بر می‌گیرد.

مسعودی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی متخصص گفت: با وجود ظرفیت علمی و تخصصی کشور در حوزه فناوری، تبدیل این توانمندی‌ها به کاربردهای صنعتی و اقتصادی به برنامه‌ریزی و همکاری مؤثر دانشگاه، دولت، مجلس و بخش صنعت نیاز دارد.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از دانش تخصصی و تبدیل آن به ارزش اقتصادی می‌تواند به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند، افزود: توسعه هوش مصنوعی زمانی به نتایج ملموس منجر می‌شود که ارتباط مراکز علمی، شرکت‌های فناور و صنایع تقویت و نیازهای واقعی بخش تولید در اولویت قرار گیرد.

رئیس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با اشاره به الزامات حکمرانی هوش مصنوعی، بر چابکی ساختار مدیریتی و پرهیز از ایجاد تشکیلات موازی تأکید کرد.

مسعودی اظهار کرد: سازمان ملی هوش مصنوعی باید با ایفای نقش هماهنگ‌کننده و تسهیلگر، زمینه تقسیم وظایف و مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

وی پیشنهاد داد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر کاربردی‌سازی هوش مصنوعی در صنایع و وزارت ارتباطات بر توسعه زیرساخت‌های مرتبط تمرکز کنند تا از ظرفیت دستگاه‌ها به‌صورت هدفمند استفاده شود.

مسعودی با اشاره به هزینه‌های قابل‌توجه تأمین تجهیزات پردازشی پیشرفته، از جمله سرورها و کارت‌های گرافیکی، بر مشارکت دانشگاه‌ها، صنایع و مجموعه‌های فناور برای ایجاد و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها تأکید کرد.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های مستقل از سوی هر مجموعه می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، همکاری و استفاده مشترک از ظرفیت‌های موجود، راهکاری برای مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در توسعه هوش مصنوعی است.

رئیس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس همچنین با تأکید بر ابعاد انسانی و فرهنگی این فناوری گفت: هوش مصنوعی باید در خدمت انسان و ارتقای توانمندی‌های او باشد، نه جایگزینی برای تفکر و قدرت تصمیم‌گیری.

وی توجه به پیامدهای فکری و فرهنگی این فناوری و حفظ استقلال فکری و فرهنگی جامعه را هم‌زمان با توسعه کاربردهای هوش مصنوعی ضروری دانست.

پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی در البرز

مسعودی در بخش پایانی سخنان خود، هوشمندسازی صنایع را یکی از محورهای مهم همکاری دانشگاه و صنعت در استان البرز برشمرد و پیشنهاد کرد کارگروهی تخصصی با مشارکت دانشگاه‌ها، صنایع و شرکت‌های فناور برای شناسایی نیازها و تدوین برنامه‌های عملیاتی تشکیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و صنعتی البرز تأکید کرد: نشست‌های تخصصی باید به تدوین برنامه‌های مشترک و پیگیری عملی نیازهای صنایع منجر شوند و نباید صرفاً به برگزاری همایش محدود بمانند.

رئیس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس همچنین از طرح تشکیل کارگروهی مشترک در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در پی جلسات با پلیس امنیت اقتصادی و معاونت پیشگیری قوه قضائیه خبر داد و بر آمادگی خود برای همکاری در شناسایی و پیگیری موانع توسعه این فناوری تأکید کرد.