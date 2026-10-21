خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- آزاده عباسی؛ میدان شهدای اراک، امروز (چهارشنبه) میزبان یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های همبستگی ملی بود، رزمایش «جان‌فدا» که به صحنه هم‌صدایی نسل‌ها و تجدید بیعت پولادین با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شد.

این رویداد حماسی که از ساعت ۸ صبح با نواهای انقلابی و اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی آغاز شد، تابلویی زنده از پیوند عمیق پیشکسوتان سپیدموی دفاع مقدس با نسل‌های جدید (دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها) بود؛ نسلی که با وجود تفاوت در سن و تجربه، در یک نقطه اشتراک《 ایستادگی پای ایران》به هم رسیدند.

حضور اقشار مختلف مردم از جمله استادان، معلمان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، پزشکان، مهندسان و اصناف با در دست داشتن تمثال مبارک رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی ، معنای تازه‌ای از وحدت ملی و اقتدار ایرانی را به تصویر کشید.

این خروش انقلابی تنها به اراک محدود نماند؛ از خمین زادگاه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و محلات پایتخت گل ایران، تا ساوه شهر یاقوت‌های سرخ، دلیجان شهر کار و تلاش، زرندیه، تفرش» اندیشمندپرور، کمیجان سرسبز، فراهان سرزمین مفاخر، آشتیان‌کهن و شازند و خنداب؛ همگی در شهرها و روستاها با فریادهای رسای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و الله اکبر، پاسخی قاطع و کوبنده به یاوه‌گویی دشمنان دادند.

روایت اراکی‌ها از حضور در حماسه «جان‌فدایان»

حسین اسماعیلی جوان ۲۲ ساله اراکی که با پرچم سرافراز جمهوری اسلامی در این رزمایش حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما نسل کنونی انقلابیم، دشمن بر این تصور است با جنگ روانی و فشارهای اقتصادی می‌تواند ما را از میدان به‌در کند، اما حضور امروز ما در رزمایش جان‌فدایان ثابت کرد که این ملت تا آخرین قطره خون پای آرمان‌های امام و رهبری ایستاده است.

فاطمه مریدیان، از بانوان حاضر در این رزمایش نیز با اشاره به اهمیت حضور مردمی در صحنه‌های حساس بیان کرد: حضور پرشور امروز اراکی‌ها پیامی روشن به بدخواهان دارد، زنان و مردان این سرزمین در حفظ امنیت و اقتدار کشور با هیچ‌کس تعارف ندارند.

وی تاکید کرد: ما پشتیبان نظام و رهبر عزیزمان هستیم و اجازه نمی‌دهیم دست‌اندازی به خاک پاک ایران صورت بگیرد.

هادی مرادی، از پیشکسوتان اراکی نیز با لحنی پرشور اظهار کرد: دیدن این حجم از شور و شعور مردمی، به‌ویژه حضور پررنگ نوجوانان و جوانان دهه‌هشتادی، دلگرم‌کننده است.

وی افزود: در شرایط کنونی وظیفه داریم در کنار این رزمایش‌های اقتدار، در عرصه جهاد تبیین نیز فعال باشیم و نگذاریم روایت‌های دروغین دشمن، ذهن نسل جوان را منحرف کند.

مرادی تاکید کرد: این رزمایش و فریادهای برخاسته از دل مردم اراک، بار دیگر به اثبات رساند که سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی، قوی‌ترین سپر دفاعی ایران اسلامی در برابر تمام توطئه‌هاست.

حفظ وحدت و انسجام ملی و پرهیز از اختلاف و تفرقه از مهم ترین ماموریت جان فدایان است

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری رزمایش جان فدایان در سرزمین آفتاب نمایش قدرت، ایمان، امید، استقلال، اقتدار و عظمت ملت سلحشور ایران هرچه قوی‌تر بود.

سردار مرتضی عمومهدی افزود: برگزاری این رزمایش با حضور تمام اقشار و اصناف استان مرکزی می‌تواند آوردگاهی حماسه آفرین‌ برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و اعتلای بیشتر نامش و عاملی در بازدارندگی دشمنان از تهدیدها آنا ن علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی افزود: شناسایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای جلب مشارکت و بهره مندی از نیروهای مردمی پویش جان فدا؛ مسئولیتی راهبردی بر مدیریت مدیران و سیاستگزاران استانی و ملی قرار می دهد.

وی گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی و پرهیز از اختلاف و تفرقه از مهم ترین ماموریت جان فدایانی است که دلشان برای اسلام و انقلاب و ایران اسلامی می تپد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی بیان کرد: بصیرت افزایی در جنگ شناختی و نرم دشمنان و هم دلی و مواسات و گوش دادن به فرامین و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت ایشان با حضور مستمر و فعال در تجمعات شبانه از رسالت جان فدایان ایران و مردم سرزمین آفتاب است.

بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم استان مرکزی در صحنه حضور داشتند

استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم در رزمایش بزرگ جان‌فدایان اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این رویداد فرهنگی نشان‌دهنده بصیرت و وفاداری عمیق آنان به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

مهدی زندیه‌وکیلی با تقدیر از حضور بی‌نظیر و حماسی مردم استان مرکزی در این رزمایش ملی گفت: مردم سرزمین آفتاب در تمامی بزنگاه‌های تاریخی و مواقعی که نیاز به حضور در صحنه بوده، با بصیرت کامل نقش‌آفرینی کرده‌اند و این حضور پرشور، جلوه‌ای درخشان از روحیه انقلابی و شهیدپرور این خطه است.

وی با تأکید بر اینکه مردم پشت نظام جمهوری اسلامی، آرمان‌های شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستاده‌اند، افزود: بر اساس ارزیابی‌های میدانی، سطح مشارکت فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود و به مراتب بیش از ۵۰ هزار نفر و شاید بالای ۱۰۰ هزار نفر در این رویداد شرکت کردند که آمار رسمی آن پس از بررسی دقیق مسئولان ذی‌ربط منتشر خواهد شد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: به سهم خود به عنوان خادم مردم، از این حضور آگاهانه، انقلابی و پرشور صمیمانه سپاسگزاری کرد.

حضور فراتر از تصور مردم، خط بطلانی بر توطئه‌های دشمنان کشید

شهردار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر با توصیف حضور پرشکوه شهروندان در این رویداد به عنوان صحنه‌ای فراتر از تصور، گفت: این حماسه عظیم بار دیگر معادلات دشمنان را به هم ریخت و آمریکا و مستکبران باید بدانند که با رصد این حضور میلیونی، حساب کار دستشان آمده است.

علیرضا محمودی افزود: حضور پرشور، آگاهانه و فراتر از تصور مردم اراک به گونه‌ای بود که حجم جمعیت پیش‌بینی‌نشده بود و حتی با وجود برخی محدودیت‌ها و کمبود وقت، جلوه‌ای بی‌بدیل از وفاداری به ارزش‌ها رقم خورد.

وی ضمن قدردانی از همراهی صمیمانه شهروندان افزود: از خداوند متعال خواهانیم توفیق خدمت‌گزاری صادقانه را به ما عطا کند تا بتوانیم پاسخگوی این حضور مسئولانه باشیم و حق مردم شریف را به بهترین شکل ادا کنیم.

شهردار اراک با اشاره به رصد دقیق تحولات توسط بیگانگان تأکید کرد: آمریکایی‌ها و بدخواهان نظام اسلامی به‌خوبی این حضور میلیونی و صلابت مردم را رصد می‌کنند و باید حساب کار دستشان آمده باشد که ملت ایران همواره در صحنه دفاع از آرمان‌ها حاضر است.

مردم استان مرکزی پیشاهنگ نهضت اسلامی هستند

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور پرشور و حماسی امروز مردم غیور، ولایتمدار و شهیدپرور استان مرکزی نشان داد که این خطه، مهد فرزندان خلف امام خمینی (ره)، قائم‌مقام و امیرکبیر بوده و همچنان پیشتاز و پیشاهنگ نهضت بزرگ اسلامی است.

نادرقلی ابراهیمی با تمجید از حضور بی‌نظیر اقشار مختلف مردم در این رویداد اظهار کرد: مردم استان مرکزی امروز به معنای واقعی کلمه گل کاشتند و بار دیگر ثابت کردند که در تمامی عرصه‌ها، پشتیبان راستین نظام و انقلاب اسلامی هستند.

وی ضمن ابراز افتخار به این ملت بزرگ و قدرشناس افزود: مسئولان و خادمان مردم نیز وظیفه سنگینی بر عهده دارند و باید با تمام توان تلاش کنند تا خدماتی شایسته، در خور شان و در تراز این ملت شریف به مردم استان مرکزی ارائه شود تا همچنان پیش‌قراول حرکت‌های ارزشمند انقلاب اسلامی باقی بمانند.

حضور معنادار مردم در صحنه، بساط توطئه‌گران و تجزیه‌طلبان را درهم پیچید

فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خودجوش و معنادار شهروندان گفت: مردم با وجود مطالبات به‌حق معیشتی، دل در گرو امنیت و اقتدار کشور دارند و با درک نیت پلید دشمنان خارجی برای تجزیه و ضربه‌زدن به ایران، با حضور هوشمندانه خود اقتدار ملی را به رخ بدخواهان کشیدند.

عبدالرضا حاجی‌علی‌بیگی افزود: این اجتماع عظیمی که با یک فراخوان ساده به میدان آمد، پیام روشنی به بدخواهان نظام داد، مردمی که با وجود دغدغه‌های اقتصادی و مطالبات معیشتی از مسئولان، هرگز اجازه ندهند دشمن از این فضا سوءاستفاده کند.

وی با تأکید بر هوشمندی بالای ملت در شناخت نقشه‌های شوم استکبار افزود: دشمنان خارجی نیات پلیدی همچون گرفتار کردن ملت و تجزیه ایران اسلامی را در سر دارند، اما مردم بصیر با هوشمندی این اهداف را به درستی شناسایی کرده و با حضور پرشکوه خود فریاد «نه» رسا به توطئه‌گران سر دادند.

فرماندار اراک تاکید کرد: مردم ولایتمدار اراک امروز بیش از همیشه درخشیدند و ثابت کردند که در دفاع از کیان کشور و امنیت ملی، همواره بصیر، آماده و در صحنه هستند.

رزمایش جان‌فدایان تجلی پیوند عمیق نسل‌ها با آرمان‌های انقلاب بود

فرمانده سپاه ناحیه اراک در گفتگو با خبرنگار مهر با تجلیل از حضور حماسی و دشمن‌شکن اقشار مختلف مردم در رزمایش ۵۰ هزار نفری «جان‌فدا»، این اجتماع بزرگ را جلوه‌ای ماندگار از ایمان، بصیرت و همبستگی و تجلی پیوند نسل‌های مختلف با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

سرهنگ صابر حیدری گفت: حضور آگاهانه و پرشور مردم، شکوهی آفرید که عظمت اراده و عزم راسخ این دیار را به نمایش گذاشت.

فرمانده سپاه ناحیه اراک حضور همزمان نسل‌های مختلف را تصویری روشن از وحدت و همدلی توصیف کرد و گفت: این حضور باشکوه بار دیگر ثابت کرد که روحیه ایستادگی و وفاداری به ارزش‌ها، همچنان در میان نسل‌های این سرزمین زنده و پویاست و مردم، سرمایه اصلی این حرکت بزرگ هستند.

حضور مردم در صحنه مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی کشور است

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های اجتماعی و ملی را مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی کشور دانست و گفت: تقویت توان دفاعی در کنار حفظ انسجام ملی، نقشی کلیدی در مقابله با تهدیدات دشمنان دارد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی بیان کرد: حضور همدلانه آحاد جامعه در این اجتماع بزرگ، بیانگر پویایی و همراهی مستمر ملت با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: ملت بزرگ ایران بارها ثابت کرده‌اند که با حضور آگاهانه در صحنه، برای دفاع از کیان کشور و تقویت بازدارندگی در برابر توطئه‌گران از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام سبزی با اشاره به دستاوردهای اقتدارآفرین کشور در حوزه‌های دفاعی تصریح کرد: تقویت توانمندی‌های موشکی، پهپادی و پدافندی در کنار اقتدار نیروهای مسلح، بازدارنده‌ای مطمئن ایجاد کرده و اکنون باید با تکیه بر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان، این مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه داد.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه گفت: حفظ وحدت و همبستگی ملی، جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه و پشتیبانی همه‌جانبه از توان دفاعی، اصلی‌ترین راهکار برای عبور موفقیت‌آمیز از چالش‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های بیگانگان است.

حضور حماسی و شورانگیز مردم استان مرکزی در این رزمایش، بار دیگر به جهانیان ثابت کرد ملت انقلابی سرزمین آفتاب تا همیشه تاریخ به پشتوانه بصیرت و حضور در صحنه، در پشتیبانی از نظام اسلامی دل‌محکم و استوار ایستاده و لرزه بر اندام مستکبران جهان می‌اندازد.