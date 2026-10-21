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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

راز ممنوعیت ورود خلبان «یونایتد ایرلاینز» به حریم هوایی اسرائیل

راز ممنوعیت ورود خلبان «یونایتد ایرلاینز» به حریم هوایی اسرائیل

بر اساس اعلام رسانه‌های صهیونیستی، یک خلبان «یونایتد ایرلاینز» به دلیل ادعای حمایت وی از ایران و سپاه پاسداران، اجازه پرواز به حریم هوایی اراضی اشغالی فلسطین را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، یک خلبان ایرانی‌تبار در شرکت هواپیمایی آمریکایی «یونایتد ایرلاینز»، پس از طرح ادعای حمایت از ایران در رسانه های اجتماعی مبنی بر حمایت وی از ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیگر اجازه نخواهد داشت در پروازهایی که به مقصد اراضی اشغالی انجام می‌شوند، فعالیت کند.

مقامات ارشد وزارت حمل‌ونقل رژیم صهیونیستیدر این خصوص اعلام کردند که با دریافت این اطلاعات، ورود پروازهایی که این خلبان در کادر پروازی آن‌ها حضور دارد به اراضی اشغالی فلسطین ممنوع خواهد بود.

بر اساس مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، این خلبان، که نام او «سینا امجدیان» ادعا شده است، از ایران، سپاه پاسداران و حزب‌الله ابراز حمایت کرده است.

کد مطلب 6985709

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