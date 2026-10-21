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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

مراسم تجلیل از پیرغلامان حسینی مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد

مراسم تجلیل از پیرغلامان حسینی مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد

مشهد- مراسم تکریم و نکوداشت پیرغلامان اهل‌بیت(ع) و پیشکسوتان هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و نکوداشت پیرغلامان اهل‌بیت(ع) و پیشکسوتان هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی خراسان رضوی، عصر چهارشنبه با حضور امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، جعفر سیدآبادی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، حجت‌الاسلام همتی‌فر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، حجت‌ الاسلام محمد سیدآبادی، مدیرکل اسبق تبلیغات اسلامی استان و جمعی از فعالان فرهنگی و مذهبی، در سالن همایش‌های ساختمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

در این مراسم حجت‌ الاسلام مرتضی همتی‌فر، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با تجلیل از خدمات ماندگار پیرغلامان حسینی، خدمتگزاری در مسیر اهل‌بیت(ع) را افتخاری ارزشمند و ماندگار توصیف کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای و تولید محتوای اثرگذار برای ترویج معارف دینی و ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

گفتنی است؛ این آیین با هدف ارج نهادن به سال‌ها فعالیت خادمان اهل‌بیت(ع) و پیشکسوتان هیئات مذهبی و پاسداشت نقش آنان در زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورا و انتقال این میراث معنوی به نسل‌های آینده برگزار شد.

در پایان مراسم نیز از پیرغلامان و پیشکسوتان هیئات مذهبی، با اهدای لوح یادبود و هدایایی به پاس سال‌ها خدمت به مکتب اهل‌بیت(ع) و ترویج فرهنگ عاشورایی، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 6985710

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