به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر سه شنبه در نشست کمیته سوخت اظهار کرد: باتوجه به پیش‌بینی بارندگی‌های فراتر از نرمال و احتمال تأثیرگذاری پدیده ال‌نینو، تأمین سوخت موردنیاز ماشین‌آلات امدادی و بحران از اولویت‌های اقدامات پیشگیرانه برای آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی ستاد مدیریت بحران این شهرستان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود: تمهیدات لازم برای تأمین سریع سوخت ماشین‌آلات امدادی و عملیاتی، به‌ویژه در مناطق روستایی در معرض سیلاب، در این جلسه اندیشیده شده است.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مهم در مدیریت بحران، اجرای اقدامات پیشگیرانه و فراهم کردن امکانات و تجهیزات موردنیاز برای مقابله با حوادث احتمالی و کاهش خسارت‌ها است که فرماندار شهرستان دستور آن را صادر کرده است.

خلیفه لیراوی ادامه داد: تأمین سوخت موردنیاز ماشین‌آلات در مناطق مختلف شهرستان، به‌ویژه روستاهای در معرض خطر سیلاب، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در زمان وقوع حادثه، سوخت موردنیاز در کمترین زمان ممکن در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و کمبودی در این زمینه وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار گناوه با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت سوخت ماشین‌آلات کشاورزی تصریح کرد: تراکتورداران باید تا آذرماه نسبت به نصب دستگاه موقعیت‌یاب (GPS) اقدام کنند تا سهمیه آنها عادلانه تر و بر معنای کارکرد واقعی تخصیص یابد.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح را توزیع عادلانه سوخت به تراکتورداران و مدیریت مصرف آن است.

وی اظهار کرد: سوخت موردنیاز ماشین‌آلات کشاورزی برای کشت فصل پاییزه تأمین شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی بیان کرد: سهمیه سوخت ماشین‌آلات دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز پس از تأیید فرمانداری اختصاص می‌یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه همچنین بر ضرورت اتصال واحدهای صنفی اغذیه فروشی های در مسیر عبور شبکه گازرسانی تأکید کرد.

وی گفت: واحدهای صنفی واقع در مسیر شبکه گاز، به‌ویژه رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها، باید برای اتصال به شبکه گازرسانی هرچه سریع تر اقدام کنند، تا در صورت کمبود گاز مایع، مشکلی برای ادامه فعالیت خود نداشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد:نرخ تحویل سوخت به لنجداران تا هفته آینده پس از بررسی های لازم و کارشناسی شده به تعاونی لنجداران اعلام خواهد شد.