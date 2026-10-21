به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و عمرانی بخش روستا که با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی از استان‌های دارای جمعیت روستایی قابل توجه در کشور است و بخش مهمی از تولیدات کشاورزی و دامی استان در همین مناطق انجام می‌شود.

وی افزود: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز دغدغه مشکلات روستاییان و عشایر را دارند و با توجه به گستردگی جامعه هدف، نمی‌توان از ظرفیت‌ها و نیازهای این مناطق غافل شد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اعتبارات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای توسعه استان گفت: در سفر دولت، هشت همت اعتبار، افزون بر اعتبارات جاری، برای استان در نظر گرفته شد و از ۲۰ همت تسهیلات بانکی نیز تاکنون حدود ۹ همت محقق شده است.

نوری ادامه داد: جنگ و شرایط ناشی از آن در روند سرمایه‌گذاری استان، از جمله در مناطق روستایی، اختلال ایجاد کرد؛ با این حال، برنامه‌های توسعه اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی اقتصادی متناسب با ظرفیت هر منطقه اظهار کرد: اطلس اشتغال روستاهای خراسان شمالی با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف مناطق مختلف تدوین شده و در این اطلس، مزیت‌های نسبی و توانمندی‌های روستاها شناسایی شده است تا سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بر اساس ظرفیت‌های موجود انجام شود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه کشور از ظرفیت‌های ثروت‌آفرین فراوانی برخوردار است، افزود: بخش معدن نیز از جمله حوزه‌های دارای قابلیت قابل توجه در استان است که در سال‌های گذشته بخشی از توانمندی‌های آن مورد غفلت قرار گرفته است.

نوری ساماندهی معدن آلبلاغ را از اقدامات انجام‌شده در این حوزه برشمرد و گفت: ذخایر معدنی ارزشمندی در استان وجود دارد و نباید این ظرفیت‌ها بدون فرآوری از استان خارج شوند.

وی تأکید کرد: شرکت‌های فعال و پیمانکاران بخش معدن باید به سمت ایجاد واحدهای فرآوری حرکت کنند تا ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده و فرصت‌های اشتغال حاصل از این ذخایر در داخل استان باقی بماند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی، بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی محصولات تأکید کرد و گفت: این رویکرد در حوزه کشاورزی نیز دنبال می‌شود و عرضه زعفران خراسان شمالی در بورس از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شفافیت بازار و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش محصول کمک کند.

نوری با اشاره به ضعف برندسازی در بخشی از تولیدات استان افزود: حرکت برای رفع این خلأ آغاز شده است و باید محصولات شاخص خراسان شمالی با نام و نشان استان وارد بازارهای داخلی و خارجی شوند.

وی فرش و پرورش اسب را از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست و تصریح کرد: حتی در حوزه پرورش اسب نیز نباید به فروش اولیه محصول بسنده کرد، بلکه باید زنجیره اقتصادی مرتبط با این ظرفیت شکل بگیرد تا منافع بیشتری نصیب فعالان این بخش و اقتصاد استان شود.

استاندار خراسان شمالی در پایان بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های روستایی، کشاورزی، معدنی و صنایع‌دستی تأکید کرد؛ رویکردی که با شناسایی مزیت‌های هر منطقه، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه اقتصادی روستاها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.