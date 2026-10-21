زنجان عهده دار مسئولیت راهبری دبیرخانه کشوری سوادتربیتی والدین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده شامگاه چهارشنبه در نشست شورای آموزش‌وپرورش استان زنجان، با قدردانی از حمایت‌ها و هدایت‌های استاندار زنجان و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان، اظهار کرد: استان زنجان با برخورداری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، دانشگاهی و مدیریتی ارزشمند، توانایی ایفای نقشی مؤثر در پیشبرد برنامه‌های ملی آموزش‌وپرورش را دارد.

وی با اشاره به نتایج مطلوب استان زنجان در برخی شاخص‌های آموزشی، به‌ویژه پوشش تحصیلی، از تلاش‌های مدیرکل آموزش‌وپرورش استان، معاونان، مدیران مناطق، مدیران مدارس و معلمان قدردانی کرد و افزود: بهبود شاخص‌های آموزشی از کلاس درس و تلاش معلمان آغاز می‌شود و وظیفه مدیران و مسئولان، فراهم کردن زمینه مناسب، حمایت و هدایت این تلاش‌هاست.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به آموزش‌وپرورش تصریح کرد: استان زنجان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و هنر برخوردار است، اما مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده این استان، سرمایه‌گذاری بر آموزش‌وپرورش و نسل آینده است.

حکیم‌زاده افزود: هیچ میز سرمایه‌گذاری برای استان مهم‌تر از میز شورای آموزش‌وپرورش نیست؛ زیرا تصمیم‌های این شورا مستقیماً با آینده دانش‌آموزان، توسعه سرمایه انسانی و پیشرفت استان و کشور ارتباط دارد.

وی با اشاره به نقش دانشمندان و فرهیختگان زنجانی در پیشرفت علمی ایران، از جمله شهید شهریاری، خاطرنشان کرد: دستاوردهای علمی کشور و توانمندی‌هایی که امروز در عرصه‌های مختلف به پشتوانه آن‌ها از استقلال و بازدارندگی برخورداریم، حاصل سرمایه‌گذاری بر علم و تربیت نیروهای متخصص است. بنابراین، توجه به آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری برای اقتدار و آینده ایران اسلامی محسوب می‌شود.

تداوم آموزش، آرامش خانواده‌ها و نظارت مستمر؛ سه اولویت آموزش‌وپرورش در شرایط بحرانی

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به شرایط دشوار و حوادثی که طی یک سال گذشته کشور با آن مواجه بوده است، گفت: آموزش‌وپرورش در این دوره سه موضوع اساسی را در دستور کار قرار داد؛ نخست، تداوم جریان آموزش؛ دوم، ایجاد آرامش و اطمینان برای خانواده‌ها و ذی‌نفعان؛ و سوم، رصد و نظارت مستمر بر روند فعالیت‌های آموزشی.

وی با بیان اینکه تداوم آموزش در شرایط بحرانی، به‌ویژه از طریق آموزش مجازی، دشواری‌های فراوانی برای معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها به همراه دارد، اظهار کرد: تداوم آموزش صرفاً به معنای ادامه انتقال مفاهیم علمی نیست، بلکه به معنای حفظ سرچشمه قدرت دانش‌بنیان کشور و جلوگیری از توقف چرخه تولید علم و تربیت نسل آینده است.

حکیم‌زاده ادامه داد: مدرسه یکی از بنیادی‌ترین سلول‌های جامعه و کانون امید، انگیزه و پویایی اجتماعی است. مدرسه، چه به شکل حضوری و چه در قالب مجازی، باید بتواند ارتباط خود را با دانش‌آموزان حفظ کند و اطمینان دهد که جریان آموزش و تربیت همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به نقش مدارس در تربیت دانشمندان و متخصصان کشور افزود: توان علمی ایران، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، یکی از پشتوانه‌های مهم پیشرفت و اقتدار کشور بوده است. از این رو، حفاظت از جریان آموزش و یادگیری، بخشی از مسئولیت ملی ما در دفاع از آینده ایران است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت علم در فرهنگ ایرانی، به سخن فردوسی بزرگ با مضمون «توانا بود هر که دانا بود» اشاره کرد و گفت: قدرت علمی و دانش‌بنیان ایران، ریشه در پیشینه تاریخی و فرهنگی ملت ما دارد و باید این سرمایه را برای نسل‌های آینده حفظ و تقویت کنیم.

تأکید بر واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس به استان‌ها

حکیم‌زاده یکی از چالش‌های دوره اخیر را تعطیلی‌های سراسری مدارس دانست و اظهار کرد: در برخی شرایط، تصمیم‌گیری‌های سراسری بدون توجه کافی به تفاوت‌های اقلیمی، جغرافیایی و زیرساختی مناطق مختلف، می‌تواند به تداوم آموزش آسیب وارد کند.

وی با اشاره به طرح موضوع در هیئت دولت و بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، اعلام کرد که آموزش‌وپرورش موفق به اخذ مصوبه‌ای برای واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس به استان‌ها و مناطق، با هدایت استانداران و مشارکت مسئولان آموزش‌وپرورش، شده است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش توضیح داد: شرایط مناطق شهری، روستایی و عشایری یکسان نیست. در برخی مناطق کم‌برخوردار، محدودیت دسترسی به زیرساخت‌های فناوری و اینترنت می‌تواند امکان بهره‌مندی مؤثر دانش‌آموزان از آموزش مجازی را کاهش دهد و شکاف دیجیتال، نابرابری در فرصت‌های یادگیری را تشدید کند.

وی افزود: تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر منطقه، می‌تواند به استمرار بهتر آموزش و جلوگیری از تحمیل یک تصمیم واحد به همه مناطق کشور کمک کند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به جایگاه آموزش‌وپرورش در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور قدردانی کرد.

وی با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب به نظام تعلیم و تربیت گفت: ایشان همواره آموزش‌وپرورش را نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده می‌دانستند و در اندیشه و سیره تربیتی خود، توجه ویژه‌ای به جایگاه معلمان و فرهنگیان داشتند.

حکیم‌زاده افزود: در کنار فقدان این شخصیت بزرگ، نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به آموزش‌وپرورش و تأکید ویژه ایشان بر اهمیت این حوزه، پشتوانه ارزشمندی برای نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های رئیس‌جمهور، از آموزش‌وپرورش اظهار کرد: رئیس‌جمهور در مقاطع مختلف، حتی در شرایط دشوار و فشرده کاری، پیگیری مسائل آموزش‌وپرورش و بررسی برنامه‌های ارتقای کیفیت و گسترش عدالت آموزشی را در دستور کار داشته است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی رئیس‌جمهور با مسئولان این وزارتخانه گفت: در این نشست‌ها، علاوه بر موضوع مدرسه‌سازی و رفع محرومیت‌های فضاهای آموزشی، بر ضرورت توجه به کیفیت آموزش، اصلاح روش‌های تدریس، استفاده از روش‌های فعال و گروهی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری هوش مصنوعی تأکید شده است.

وی تصریح کرد: ساخت مدرسه و تأمین تجهیزات آموزشی، هرچند ضروری است، به‌تنهایی برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت کافی نیست. آنچه در درون مدرسه اتفاق می‌افتد، کیفیت تدریس، شیوه تعامل معلم و دانش‌آموز و روش‌های یادگیری، نقشی تعیین‌کننده در کیفیت آموزش دارد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به جایگاه مطلوب استان زنجان در شاخص پوشش تحصیلی افزود: قرار گرفتن این استان در جایگاه نخست کشور در این شاخص، بیانگر ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی آن و نتیجه تلاش مستمر مجموعه آموزش‌وپرورش است.

حکیم‌زاده با تأکید بر نقش معلمان در تحقق این دستاوردها گفت: مدیران و مسئولان باید زمینه لازم را برای فعالیت مؤثر معلمان فراهم کنند؛ زیرا بهبود کیفیت آموزش و ارتقای شاخص‌های تحصیلی، پیش از هر چیز در کلاس درس و با تلاش معلم محقق می‌شود.

واگذاری دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین به استان زنجان

حکیم‌زاده مهم‌ترین محور برنامه‌های جدید آموزش‌وپرورش در استان زنجان را راهبری دبیرخانه کشوری سواد تربیتی والدین عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، دانشگاهی و مدیریتی استان و حمایت مسئولان آن، تصمیم گرفته شده است مسئولیت یکی از دبیرخانه‌های مهم کشوری در حوزه سواد تربیتی والدین به استان زنجان واگذار شود.

وی با تشریح مفهوم سواد تربیتی والدین اظهار کرد: منظور از سواد تربیتی، میزان آگاهی، دانش، نگرش و مهارت پدران و مادران در شناخت اصول علمی تربیت فرزند و توانایی به‌کارگیری روش‌های صحیح پرورش کودکان و نوجوانان است. این موضوع الزاماً ارتباطی با مدرک دانشگاهی والدین ندارد و ممکن است افرادی با تحصیلات عالی نیز در زمینه مهارت‌های تربیتی با چالش مواجه باشند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: شناخت اقتضائات سنی فرزندان، مدیریت رفتار، همدلی، برقراری ارتباط مؤثر، کاهش تعارض‌های خانوادگی و پرهیز از فشارهای بیش از حد و انتظارات نامتناسب با توانایی‌های کودکان، از جمله مهارت‌هایی است که والدین برای ایفای نقش مؤثر خود به آن‌ها نیاز دارند.

وی ادامه داد: گاهی والدین با وجود نیت خیرخواهانه، به دلیل ناآگاهی از نیازهای روانی و تربیتی فرزندان، فشارهایی بر آنان وارد می‌کنند که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های روحی و مشکلات رفتاری شود. آموزش علمی و اصولی خانواده‌ها می‌تواند از بروز بسیاری از این مسائل پیشگیری کند.

حکیم‌زاده با اشاره به نقش خانواده در موفقیت تحصیلی و اجتماعی فرزندان تصریح کرد: پژوهش‌های حوزه تعلیم و تربیت نشان می‌دهد برخورداری خانواده‌ها از دانش و مهارت‌های صحیح فرزندپروری، علاوه بر تأثیر بر عملکرد تحصیلی، می‌تواند با بهبود وضعیت تربیتی، موفقیت‌های شغلی آینده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارتباط داشته باشد.

خانواده‌ها در خط مقدم تربیت نسل آینده

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به گسترش نفوذ رسانه‌ها و فضای مجازی و پیچیدگی‌های تربیت در دنیای امروز اظهار کرد: آموزش‌وپرورش در شرایطی مسئولیت تربیت دانش‌آموزان را بر عهده دارد که رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی به رقیبی جدی برای نهادهای تربیتی تبدیل شده‌اند.

وی افزود: مواجهه با جنگ شناختی و حجم گسترده پیام‌ها و محتواهای رسانه‌ای، صرفاً با فعالیت مدرسه امکان‌پذیر نیست و خانواده‌ها باید به دانش، نگرش و مهارت‌های لازم برای همراهی مؤثر با فرزندان خود مجهز شوند.

حکیم‌زاده تأکید کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدها و بحران‌های مختلف مواجه است و وضعیت فعالیت‌های آموزشی ممکن است متناسب با شرایط تغییر کند، نقش خانواده در ایجاد آرامش، استمرار یادگیری، مراقبت از سلامت روانی فرزندان و تقویت توانایی تحلیل و تشخیص آنان اهمیتی دوچندان دارد.

وی با بیان اینکه خانواده‌های دانش‌آموزان از ظرفیت‌های مهم اجتماعی و انسانی کشور برخوردارند، افزود: توانمندسازی والدین، اقدامی بنیادی برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و افزایش اثربخشی فعالیت‌های مدرسه است.

مشارکت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه ملی سواد تربیتی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه اجرای برنامه سواد تربیتی والدین به همکاری بین‌بخشی نیاز دارد، گفت: آموزش‌وپرورش به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد این مسئولیت را پوشش دهد و موفقیت برنامه مستلزم مشارکت نهادهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و اجرایی است.

وی افزود: در تدوین محتوای علمی و تربیتی، طراحی برنامه‌های آموزشی و راهبری اجرای این طرح، ظرفیت دانشگاه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، صداوسیما، ائمه جمعه و جماعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید به کار گرفته شود.

حکیم‌زاده خطاب به اعضای شورای آموزش‌وپرورش استان زنجان اظهار کرد: انتظار داریم با هدایت استاندار و همراهی آیت‌الله حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان، دانشگاه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه لازم برای تهیه محتوای علمی و تربیتی مناسب، طراحی برنامه‌های آموزشی و ایجاد سازوکار راهبری این طرح در سطح کشور فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان زنجان خاطرنشان کرد: نگاه فرهنگی و تربیتی مسئولان استان، حضور شخصیت‌های علمی و دینی، برخورداری از دانشگاه‌ها و بهره‌مندی از تجربه مدیران و پیشکسوتان آموزش‌وپرورش، پشتوانه مهمی برای اجرای موفق این مسئولیت ملی است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: هدف این برنامه، فراهم کردن خوراک علمی و تربیتی مناسب و طراحی برنامه‌های آموزشی کاربردی برای والدین دانش‌آموزان دوره ابتدایی در سراسر کشور است تا خانواده‌ها بتوانند در شرایط پیچیده امروز، نقش مؤثرتری در تربیت و آموزش فرزندان خود ایفا کنند.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دستاوردهای آموزش‌وپرورش در زمینه شناسایی و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش، از همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول قدردانی کرد.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره بازگشت ۴۸ هزار کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش در سال گذشته اظهار کرد: تحقق چنین نتیجه‌ای بدون همکاری دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه مجموعه قوه قضائیه، دادستانی و دادگستری، امکان‌پذیر نبود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: بازماندگی از تحصیل مسئله‌ای چندبعدی است و رفع آن به همکاری مستمر میان آموزش‌وپرورش، نهادهای حمایتی، دستگاه قضایی، مدیریت محلی و خانواده‌ها نیاز دارد.

وی تأکید کرد: گسترش عدالت آموزشی تنها به معنای افزایش ظرفیت فیزیکی مدارس نیست، بلکه شناسایی کودکان محروم از آموزش، فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به مدرسه و حمایت از استمرار تحصیل دانش‌آموزان نیز بخش مهمی از این مأموریت به شمار می‌رود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش در ادامه، تقویت هویت ملی و اسلامی دانش‌آموزان را از دیگر اولویت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: برنامه راهبردی تقویت هویت ملی دانش‌آموزان با مشارکت بخش‌های مرتبط در وزارت آموزش‌وپرورش، از جمله معاونت پرورشی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طراحی و در نشست سراسری رؤسای آموزش‌وپرورش کشور ارائه شده است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به هویت ملی در شرایط پیچیده رسانه‌ای و فرهنگی امروز اظهار کرد: دانش‌آموزان باید شناخت عمیق‌تری از تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، تمدن، دانشمندان، مفاخر، ارزش‌ها، باورها و دستاوردهای کشور خود پیدا کنند و بتوانند میان شناخت گذشته، درک شرایط امروز و ترسیم آینده ایران ارتباط برقرار کنند.

حکیم‌زاده با اشاره به تجربه برگزاری جشنواره هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش‌دبستانی افزود: این جشنواره در دوره‌های گذشته با هدف تقویت هویت ایرانی و اسلامی کودکان برگزار شده و امسال نیز با رویکردی متناسب با دوره ابتدایی، برنامه جشنواره هویت ایرانی ـ اسلامی دانش‌آموزان این دوره در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در قالب این برنامه، زمینه مشارکت معلمان و دانش‌آموزان در فعالیت‌هایی فراهم می‌شود که به شناخت ریشه‌های فرهنگی، میراث تمدنی، شخصیت‌های علمی و تاریخی، ارزش‌ها و باورهای ملی و اسلامی و تقویت احساس تعلق به ایران کمک می‌کند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تجربه‌های اخیر کشور و ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای و شناختی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: مدرسه باید فضایی فراهم کند که دانش‌آموزان ضمن آشنایی با تاریخ و هویت کشور، قدرت تحلیل و درک دقیق‌تری از رویدادها پیدا کنند و بتوانند با شناخت ظرفیت‌های ایران، آینده‌ای روشن و مبتنی بر دانش و مسئولیت‌پذیری ترسیم کنند.

وی خواستار مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، دانشگاهی و اجرایی استان زنجان در اجرای این برنامه شد و تأکید کرد: تقویت هویت ملی و اسلامی دانش‌آموزان، مسئولیتی مشترک است و تحقق آن به هم‌افزایی همه نهادهای تربیتی و فرهنگی نیاز دارد.

تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی

حکیم‌زاده افزود: استان زنجان در حوزه‌های مختلف آموزشی ظرفیت‌ها و دستاوردهای ارزشمندی دارد و انتظار می‌رود با تداوم حمایت‌های مدیریت استان و مشارکت دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و اجتماعی، در اجرای برنامه‌های ملی سواد تربیتی والدین و تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی دانش‌آموزان نیز به نتایج مطلوبی دست یابد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: مسئولیت آموزش‌وپرورش در شرایط ویژه کنونی، تنها به انتقال دانش محدود نمی‌شود؛ بلکه حفظ امید اجتماعی، تقویت سرمایه انسانی، گسترش عدالت آموزشی، توانمندسازی خانواده‌ها و تربیت نسلی آگاه، توانمند، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت ملی و اسلامی را نیز در بر می‌گیرد. تحقق این اهداف با همدلی، هم‌افزایی و همکاری مستمر همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول امکان‌پذیر خواهد بود.