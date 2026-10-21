فرامرز رحمتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت پروژه احداث آبشار مصنوعی در پارک شرقی طاق‌بستان خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح به مراحل پایانی رسیده و با تکمیل آن، فضای این تفرجگاه شهری جلوه‌ای تازه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اهداف اجرای این پروژه افزود: ایجاد تنوع در منظر شهری، ارتقای کیفیت فضاهای سبز و افزایش جذابیت‌های بصری محیط‌های عمومی از جمله اهدافی است که در طراحی و اجرای آبشار مصنوعی پارک شرقی طاق‌بستان دنبال شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این طرح تصریح کرد: سامان‌دهی و محوطه‌سازی اطراف آبشار، از جمله اجرای سنگ‌فرش و طراحی و چیدمان گل‌ها و گونه‌های گیاهی، در دستور کار قرار دارد.

رحمتی‌زاده ادامه داد: اجرای این اقدامات با هدف ایجاد محیطی دلپذیر و آرامش‌بخش برای شهروندان انجام می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند از فضای پارک برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت خود استفاده کنند.

وی با اشاره به حمایت معاونت خدمات شهری در اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: توسعه امکانات تفریحی و بهبود کیفیت فضاهای عمومی از جمله اقداماتی است که شهرداری کرمانشاه برای افزایش رضایت شهروندان دنبال می‌کند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با تکمیل آبشار مصنوعی و سامان‌دهی فضای پیرامونی آن، جذابیت پارک شرقی طاق‌بستان افزایش یابد و زمینه استقبال بیشتر شهروندان از این مجموعه تفریحی فراهم شود.