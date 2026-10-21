به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت آمار دقیق در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، اظهار کرد: همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی در اجرای سرشماری سال ۱۴۰۵ ضروری است؛ چراکه هرچه آمارها دقیق‌تر و به‌روزتر باشد، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های استان نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

ضرورت همکاری دستگاه‌ها در سرشماری سال ۱۴۰۵

وی با اشاره به اهمیت اطلاعات آماری در برنامه‌ریزی‌های کلان افزود: در برخی موارد، به دلیل تفاوت میان آمارهای موجود در دستگاه‌های مختلف، در تصمیم‌گیری‌ها دوگانگی ایجاد می‌شود؛ بنابراین لازم است همه مجموعه‌ها در اجرای سرشماری همکاری کنند تا اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در اختیار برنامه‌ریزان قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال گفت: با توجه به شرایط پیش رو، مدیریت مصرف انرژی باید از اولویت‌های اصلی استان باشد و دستگاه‌های مرتبط از هم‌اکنون برای اجرای برنامه‌های لازم اقدام کنند.

هاشمی با اشاره به اجرای پروژه خط انتقال گاز در شرق کشور بیان کرد: این پروژه از طرح‌های بزرگ زیرساختی منطقه به شمار می‌رود و برای اجرای آن بیش از پنج هزار میلیارد تومان هزینه شده است. با وجود پیشرفت قابل توجه این طرح، نباید تصور کنیم که با تکمیل زیرساخت‌ها، محدودیتی برای مصرف وجود نخواهد داشت؛ زیرا تأمین نیاز سایر مناطق نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر لزوم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: صداوسیما، فضای مجازی و رسانه‌ها باید از هم‌اکنون برای تبیین ضرورت صرفه‌جویی و همراه کردن مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف وارد عمل شوند. مردم استان همواره در مسائل مختلف همراهی خود را نشان داده‌اند و انتظار می‌رود در این زمینه نیز با مسئولان همکاری کنند.

جذب بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در دو سال گذشته

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط با تخصیص و جذب اعتبارات اظهار کرد: در دو سال گذشته، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار جذب شده که این میزان در مقایسه با دوره‌های قبل قابل توجه است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از فرصت‌های مالی موجود افزود: دستگاه‌ها باید ضمن رعایت ضوابط، از فرصت‌های قانونی برای جذب اعتبارات استفاده کنند و اجازه ندهند منابع تخصیص‌یافته به دلیل تأخیر در پیگیری‌ها یا انجام ندادن اقدامات لازم از دست برود.

هاشمی همچنین بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران تأکید کرد و گفت: اگرچه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در برخی موارد از پیمانکاران و بخش خصوصی مطالبه انجام تعهدات داشته باشند، خود دستگاه‌ها نیز باید به تعهداتشان عمل کنند و مطالبات را به‌موقع بپردازند.

وی ادامه داد: حفظ فعالیت واحدهای تولیدی برای استان اهمیت بسیار زیادی دارد و نباید اجازه دهیم مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات، فعالیت این واحدها را با اختلال مواجه کند. مدیران باید برای رفع موانع موجود راهکارهای اجرایی پیدا کنند.

اولویت‌بندی اعتبارات بر اساس نیاز شهرستان‌ها و میزان بهره‌مندی مردم

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت توزیع متوازن اعتبارات میان شهرستان‌ها اظهار کرد: در تخصیص منابع و اعتبارات نقدی باید شرایط شهرستان‌های مختلف، به‌ویژه مناطق مرزی و دوردست، مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی با تأکید بر اینکه صرف تخصیص اعتبار به یک پروژه برای ارزیابی عملکرد کافی نیست، افزود: در اولویت‌بندی طرح‌ها باید میزان پیشرفت فیزیکی، امکان تکمیل پروژه و تعداد افرادی که از اجرای آن بهره‌مند می‌شوند، مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: گاهی اجرای یک پروژه می‌تواند صدها خانواده را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد؛ بنابراین لازم است در انتخاب طرح‌ها، علاوه بر ضرورت‌های منطقه‌ای، گستره بهره‌مندی مردم نیز مدنظر باشد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم تکمیل پروژه‌های دارای پیشرفت بالا گفت: طرح‌هایی که به مراحل پایانی رسیده‌اند، باید در اولویت تأمین اعتبار قرار گیرند تا پروژه‌ای که ۹۵ درصد پیشرفت دارد، با تأمین اعتبار مورد نیاز به پایان برسد و پس از بهره‌برداری، امکان تمرکز بر پروژه‌های بعدی فراهم شود.

وی همچنین از اجرای طرح‌های نشان‌دار مالیاتی به‌عنوان اقدامی مؤثر در توسعه استان یاد کرد و افزود: اجرای ۳۴ پروژه با اعتباری در حدود ۵۶۴ میلیارد تومان از محل این ظرفیت، اقدام ارزشمندی است که باید با رعایت توزیع متوازن میان شهرستان‌ها دنبال شود.

سهم اعتبارات ملی در توسعه استان تعیین‌کننده است

هاشمی با بیان اینکه اتکای صرف به اعتبارات استانی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای خراسان جنوبی نیست، اظهار کرد: بخش عمده منابع و اعتبارات در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی قرار دارد و مدیران کل استان باید برای جذب این منابع، پیگیری‌های مستمر و مؤثری در سطح ملی انجام دهند.

وی افزود: اعتبارات استانی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای عمرانی و توسعه‌ای استان نیست و بخش مهمی از پیشرفت پروژه‌ها به میزان موفقیت دستگاه‌ها در جذب اعتبارات ملی بستگی دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: این شورا از مهم‌ترین مراجع تصمیم‌گیری در حوزه آمایش سرزمین، امور زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و پژوهشی است و حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط در جلسات آن ضرورت دارد.

هاشمی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت: مصوبات جلسات باید به‌صورت منظم رصد شوند و مشخص باشد هر دستگاه چه اقداماتی انجام داده و کدام مصوبات هنوز اجرایی نشده است. کمیته رصد نیز باید دلایل اجرا نشدن مصوبات را بررسی و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری جلسات مدیریتی، صرفاً ارائه گزارش‌های مثبت نیست، بلکه باید مشکلات و موانع به‌صورت شفاف مطرح شود تا امکان اصلاح روندها و افزایش کارآمدی دستگاه‌ها فراهم شود.

تأکید بر حضور مدیران در کنار مردم

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر مدیران با مردم، بر حضور میدانی مسئولان و پاسخگویی به مطالبات شهروندان تأکید کرد.

هاشمی اظهار کرد: مردم استان در مقاطع مختلف همراهی خود را نشان داده‌اند و حضور آنان در برنامه‌های اجتماعی و حمایت از نظام و کشور، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، مدیران نیز باید در کنار مردم باشند و به پرسش‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات آنان پاسخ دهند.

وی با انتقاد از کمرنگ بودن حضور برخی مدیران در برنامه‌های مردمی افزود: انتظار می‌رود مسئولان دستگاه‌های اجرایی حضور فعال‌تری در میان مردم داشته باشند و این حضور به روزها و مناسبت‌های خاص محدود نشود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت موکب‌ها و مجموعه‌های مردمی در استان گفت: برخی مجموعه‌ها برای مدت طولانی و به‌صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است. مدیران نیز باید با حضور و حمایت مؤثرتر، در کنار این مجموعه‌ها و مردم باشند.

هاشمی تأکید کرد: ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن مطالبات و پیگیری مشکلات آنان از وظایف اصلی مدیران است و این رویکرد باید در عملکرد روزمره دستگاه‌های اجرایی نمود داشته باشد.

پیگیری کاهش فاصله پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

استاندار خراسان جنوبی همچنین در این جلسه در ارتباط وبیناری با امیدعلی پارسا، رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع کاهش فاصله پرداختی‌های پرسنلی میان دستگاه‌های اجرایی را مطرح کرد و خواستار توجه به این موضوع شد.

وی همچنین با اشاره به برخی درآمدهای حاصل از جرایم و اقدامات نظارتی دستگاه‌ها، بر ضرورت بررسی امکان بهره‌مندی بیشتر استان از این منابع تأکید کرد.

هاشمی با بیان اینکه نظارت بر بازار از اولویت‌های استان است، اظهار کرد: خراسان جنوبی در اوایل سال ۱۴۰۳ از استان‌های دارای بالاترین سطح قیمت‌ها بود، اما در ۹ ماه پیاپی در شمار ارزان‌ترین استان‌های کشور قرار گرفت.

وی این روند را حاصل مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و اجرایی دانست و افزود: تشدید نظارت‌ها، رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با تخلفات از جمله اقداماتی است که در مدیریت بازار دنبال شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بخشی از درآمدهای ناشی از جرایم به منابع ملی واریز می‌شود، خواستار بررسی راهکارهایی برای تقویت اختیارات استانی در این حوزه شد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های استانی می‌تواند به تقویت نظارت‌ها و افزایش توان دستگاه‌های مسئول کمک کند.

درخواست توجه به شاخص‌های مساحتی در توزیع اعتبارات

هاشمی در ادامه، با اشاره به گستردگی جغرافیایی خراسان جنوبی، خواستار توجه بیشتر به شرایط استان در نظام توزیع اعتبارات شد.

وی اظهار کرد: در کنار جمعیت و شاخص‌های محرومیت، گستردگی جغرافیایی و فاصله زیاد میان شهرستان‌ها نیز هزینه‌های اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فاصله زیاد میان برخی مناطق استان گفت: انتقال مصالح و تجهیزات به مناطق دوردست، هزینه‌های قابل توجهی به پروژه‌ها تحمیل می‌کند؛ ازاین‌رو لازم است شرایط استان‌های وسیع در بررسی شاخص‌های اعتباری با دقت بیشتری دیده شود.

تأکید بر تسریع اجرای پروژه راه‌آهن شرق کشور

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از این ارتباط، با اشاره به اهمیت پروژه راه‌آهن شرق کشور، خواستار حمایت بیشتر سازمان برنامه و بودجه از تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای این طرح شد.

هاشمی با اشاره به اعتبارات تزریق‌شده به این پروژه در دولت چهاردهم اظهار کرد: تاکنون حدود ۸.۲ هزار میلیارد تومان برای این طرح تأمین اعتبار شده که بخش قابل توجهی از آن در سال جاری اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه برای توسعه استان گفت: راه‌آهن شرق کشور از طرح‌های مادر و زیرساختی منطقه محسوب می‌شود و تسریع در اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی خراسان جنوبی باشد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان برای پیشبرد طرح‌های مهم خود نیازمند حمایت بیشتر در سطح ملی است، خواستار پیگیری پیشنهادهای مربوط به تأمین اعتبارات پروژه راه‌آهن در سازمان برنامه و بودجه شد.

هاشمی در پایان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مصوبات، جذب اعتبارات ملی و حضور مؤثر مدیران در کنار مردم تأکید کرد.