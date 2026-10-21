به گزارش خبرنگار مهر، در پی پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در پاییز امسال، عصر چهارشنبه نشست بررسی راهکارهای افزایش آمادگی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو برگزار شد.

این جلسه با حضور اله‌بخش همه‌خانی، معاون بهره‌برداری شرکت، معاون مالی و پشتیبانی، مدیر بحران و پدافند غیرعامل، مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه، مدیران مناطق چهارگانه و جمعی از مدیران و کارشناسان ستادی در دفتر معاونت بهره‌برداری تشکیل شد.

همه‌خانی در این نشست بر لزوم آماده‌باش کامل نیروهای فنی و عملیاتی تأکید کرد و اظهار داشت: تجهیز و آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات و امکانات و اجرای اقدامات پیشگیرانه، از ضرورت‌های کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب است.

در ادامه، مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، مهم‌ترین تدابیر موردنیاز برای پیشگیری از حوادث و مدیریت بحران‌های احتمالی را تشریح کرد و بر آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری تأکید شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی نیروهای مجموعه خود، به بیان مشکلات و نواقص موجود پرداخت و برای برطرف کردن آن‌ها راهکارهای اجرایی مطرح شد.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت نیز بر همکاری برای تأمین اعتبارات موردنیاز رفع نواقص تأکید کرد و اختصاص منابع مالی را منوط به تأیید معاون بهره‌برداری دانست.

این نشست با هدف هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف شرکت، شناسایی و رفع نقاط ضعف و افزایش آمادگی عملیاتی برگزار شد تا با تأمین تجهیزات و امکانات ضروری و اجرای تمهیدات پیشگیرانه، احتمال وارد آمدن خسارت به تأسیسات آب و فاضلاب در پی بارش‌های شدید و سیلاب کاهش یابد.