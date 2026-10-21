به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم و اجرای فعالیت‌های مرتبط با روز پدافند غیرعامل، هشتم آبان‌ماه، روز چهارشنبه در دفتر معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این سازمان برگزار شد.

این نشست به ریاست مصطفی مرادی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط تشکیل شد و حاضران درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و نحوه اجرای آن‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای بخش کشاورزی

در این جلسه، دستورالعمل‌های مرتبط بررسی و محورهای اصلی فعالیت‌ها در هفته پیش‌رو مشخص شد. همچنین نحوه مشارکت بخش‌های مختلف سازمان برای افزایش آگاهی کارکنان و ذی‌نفعان حوزه کشاورزی درباره اهمیت پدافند غیرعامل مورد بحث قرار گرفت.

مصطفی مرادی در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل تنها یک مفهوم نظامی نیست، بلکه رویکردی جامع برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در همه سطوح به شمار می‌رود.

وی با اشاره به چالش‌های بخش کشاورزی افزود: بحران‌های زیست‌محیطی، تغییرات اقلیمی و تهدیدهای موجود در زنجیره تأمین، از جمله مسائلی هستند که آمادگی در برابر آن‌ها بخشی از الزامات پدافند غیرعامل محسوب می‌شود.

مقاوم‌سازی زیرساخت‌های تولید و توزیع محصولات کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از دانش فنی برای افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی گفت: وظیفه سازمان جهاد کشاورزی این است که زیرساخت‌های تولید و توزیع محصولات کشاورزی را در برابر آسیب‌ها و بحران‌های احتمالی مقاوم‌سازی کند.

مرادی خاطرنشان کرد: گرامی‌داشت روز پدافند غیرعامل فرصتی است تا بر اهمیت آمادگی، تاب‌آوری و مدیریت بحران در بخش کشاورزی تأکید بیشتری شود.

این نشست با هدف هماهنگی برنامه‌های مرتبط با روز پدافند غیرعامل و تقویت آگاهی‌بخشی درباره ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های کشاورزی و پایداری زنجیره تأمین محصولات برگزار شد.