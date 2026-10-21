خانواده «رضا امیرخانی» در انتظار هوشیاری او هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده رضا امیرخانی نویسنده در صفحه رسمی وی اعلام کردند: «رضا امیرخانی عزیز ما حدود یازده ماه است که در اثر ضربه وارده به سر پس از سقوط در حالت ناهوشیاری است. مع الوصف در این مدت گروه پزشکان و پرستاران در فضای مناسب به مراقبت شبانه روزی مشغولند. در این مدت روند بهبودی ایشان با افت و خیز، گاه روندی امیدوار کننده داشته و گاه تحت تاثیر عواملی از جمله بیماری‌های عمومی مانند سرماخوردگی و مثل آن موجب توقف یا کُندی روند پیشرفت بهبودی و هوشیاری شده است.

خداوند قادر متعال را شکرگزاریم و با صبوری و توکل بر لطف او در انتظار هوشیاری و سلامت کامل رضای عزیزمان هستیم.

از دوستداران گرامی ایشان سپاسگزاریم و خود را مرهون محبت‌ها و دعاهای خالصانه ایشان می‌دانیم، و همچنان به دلیل مراعات سلامت ایشان امکان ملاقات فراهم نیست.»