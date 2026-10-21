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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

شهردار نیویورک: نامزد انتخابات کنگره آمریکا توسط اسرائیل بازداشت شد

شهردار نیویورک: نامزد انتخابات کنگره آمریکا توسط اسرائیل بازداشت شد

شهردار نیویورک اعلام کرد که «برد لندر» نامزد حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا حین مشارکت در برداشت زیتون، توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، زهران ممدانی شهردار نیویورک امروز چهارشنبه اعلام کرد که «برد لندر» (نامزد حزب دموکرات در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا) و چند نفر از دیگر ساکنان نیویورک از جمله ساکنان یهودی و فلسطینی در حالی که مشغول مشارکت در برداشت زیتون بودند، توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدند.

شهردار نیویورک اضافه کرد: برداشت زیتون غیرقانونی نیست؛ آنچه غیرقانونی است، خود «اشغال» است.

زهران ممدانی اضافه کرد: از آزادی «برد لندر» خوشحالم، اما دیگر ساکنان نیویورک همچنان در بازداشت به سر می‌برند و باید فوراً آزاد شوند. همان اسرائیلی که آن‌ها را در بازداشت نگه داشته، مرتکب نسل‌کشی هولناکی علیه مردم فلسطین شده است. اسرائیل تنها در چند سال اخیر، بیش از ۷۴ هزار نفر را به قتل رسانده است.

وی سپس تصریح کرد: بازداشت اهالی نیویورک باید پایان یابد، اشغال باید پایان یابد و نسل‌کشی باید پایان یابد.

کد مطلب 6985731

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