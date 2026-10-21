هشدار زرد هواشناسی؛ رگبار باران و رعدوبرق تا پنجشنبه در کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: امواج کوتاه و ناپایدار جوی طی امروز و فردا (پنجشنبه) منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در برخی ساعات موجب بروز رگبارهای موقت باران، وزش باد و رعدوبرق می‌شوند.

وی افزود: احتمال وقوع بارش‌ها در روز چهارشنبه، به‌ویژه در نیمه غربی استان، بیشتر است و روز پنجشنبه نیز نیمه شرقی کرمانشاه بیش از سایر مناطق در معرض بارش‌های احتمالی قرار دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به زمان اعتبار این هشدار تصریح کرد: مخاطره جوی از چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پنجشنبه ۳۰ مهر ادامه خواهد داشت.

زورآوند درباره پیامدهای احتمالی این شرایط جوی گفت: لغزندگی جاده‌ها و احتمال برخورد صاعقه از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده در مدت فعالیت این سامانه است و لازم است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، توصیه کرد: افراد از حضور در مناطق مرتفع خودداری کنند و در انجام فعالیت‌های تفریحی و طبیعت‌گردی نیز احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین بر لزوم تقویت پوشش گلخانه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط پیش‌رو تأکید کرد و خواستار اطلاع‌رسانی به‌موقع هشدارها از طریق رسانه‌های محلی شد.