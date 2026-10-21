https://mehrnews.com/x3dpx5 ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ کد مطلب 6985737 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ برگزاری رژه حماسی جانفدایان ایران در شهرستان محلات محلات- در این ویدئو برگزاری رژه حماسی جانفدایان ایران در شهرستان محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6985737 کپی شد مطالب مرتبط آوردگاه حماسه در سرزمین آفتاب؛ طنین اقتدار در رزمایش جانفدا طنین حماسه و اقتدار جانفدایان اراکی در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب روایت مهر از قرار ۲۳۵ مردم رشت در دفاع از وطن مردم سرزمین آفتاب در بزنگاههای انقلاب جان فدای ایران میکند برچسبها محلات تجمع مردمی جانفدایان ایران
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