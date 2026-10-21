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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

برگزاری رژه حماسی جانفدایان ایران در شهرستان محلات

برگزاری رژه حماسی جانفدایان ایران در شهرستان محلات

محلات- در این ویدئو برگزاری رژه حماسی جانفدایان ایران در شهرستان محلات را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6985737

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