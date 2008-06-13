به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "اتفاق" ساخته ام. نایت شیامالان از امروز جمعه سیزدهم ژوئن در سینماهای ایالات متحده و کانادا روی پرده رفت؛ فیلمی که به احتمال فراوان قرار است حقایق مسلم فیزیکی و شیمیایی را به نفع داستان کنار بگذارد و حتی در مواردی آنها را تحریف کند تا مخاطبانش ماجرایی هیجانانگیزتر روی پرده ببینند.
اکران "اتفاق" بهانهای است تا به پشت پرده هالیوود یا همان کارخانه رویاپردازی آمریکا سر بزنیم و مهمترین انحرافهای علمی فیلمهای مهم هالیوود را بررسی کنیم. آنچه پیداست اینکه بسیاری از فیلمسازان و فیلمنامهنویسان مدتهاست علم و تاریخ را فدای درام و داستان میکنند و این روند بدون توجه به اعتراض دانشمندان پیش خواهد رفت.
پوستر فیلم سینمایی "اتفاق"
یکی از آخرین نمونههای انحراف تاریخی در محصولات پرزرق و برق هالیوودی فیلم سینمایی "300" بود که سال 2007 روی پرده سینماهای جهان رفت و چنان تصویری واژگونه از ایران و ایرانیان ارائه داد که اعتراض بسیاری از وجدانهای پاک را برانگیخت. گرچه این اعتراضها بیشتر به نفع فیلم تمام شد و "300" به یک فروش رویایی در گیشه رسید.
در هر حال، رئیسان استودیوهای بزرگ هالیوود همه نوع سرزنشی را به جان میخرند تا آنگونه که خود میخواهند بیماریهای جامعه امروز دنیا را از بیبند و باریهای اخلاقی گرفته تا خشونت و رانندگیهای جسورانه به تصویر بکشند. گرچه این نوع رفتار کمتر با اعتراض مواجه میشود، اما برخی معتقدند در برابر انحرافهای علمی و تاریخی سکوت جایز نیست.
دو استاد دانشگاه فلوریدا مرکزی سال گذشته میلادی با انتشار مقاله "بلاکباسترهای هالیوودی: سرگرمی نامحدود و سواد علمی محدود" در یک ژورنال آلمانی از تاثیر مخرب بیاعتنایی به واقعیتهای فیزیکی در فیلمهای هالیوودی بر ضعف برداشت دانشجویان از علوم مختلف پرده برداشتند.
کاستاس جی. افتیمیو و آر. ای. لولین رئیس پیشین گروه فیزیک دانشگاه فلوریدا مرکزی در این مقاله هرگز تلاش نکردند به یک رابطه علی معلولی میان دیدن صحنههای عجیب و باورناپذیر و باور اینکه جهان هم به همین ترتیب کار میکند، برسند. بلکه تمام حرف آنها این بود که قرار گرفتن در معرض این تصاویر به نادانی منتهی میشود.
در بخشی از این مقاله آمده است: گاهی صحنه چنان پر از اشتباه است که همه متوجه آن میشوند. اما گاهی پی بردن به پوچی ماجرا برای مخاطبانی که سواد علمی بالا ندارند و برای تفکر انتقادی تربیت نشدهاند دشوار است. در این حال، هالیوود مدام در حال تقویت و حتی خلق گرایشهای نادرست علمی است که میتواند نتایج منفی بر جامعه داشته باشد.
به عقیده افتیمیو و لولین، به همین خاطر توصیه میشود تمام شهروندان روشهای درست تفکر انتقادی را بیاموزند و بر کمیت و کیفیت پایههای سواد علمی خود بیفزایند. با اینکه در مقاله این دو استاد دانشگاه شواهدی بر ارتباط میان فیلمهای بدآموز و بیسوادی علمی در دنیای واقعی وجود ندارد، اما تحلیلهایی سرگرمکننده درباره اشتباههای علمی فیلمهای در آن به چشم میخورد.
ادامه دارد...
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