به گزارش خبرنگار مهر، تیم لرستان با حضور علی اشرف و الیاس رازانی، دو دانش‌آموز دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی بروجرد، در رقابت‌های کشوری قرآن، عترت و نماز شرکت کرد و با کسب شش پیروزی پیاپی، به مقام نخست کشور در رشته گفتمان مهدوی دست یافت.

شش پیروزی تا سکوی قهرمانی کشور

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، تیم لرستان در مسیر قهرمانی خود موفق شد برابر تیم‌های استان‌های گلستان، قم، یزد، کرمانشاه، خراسان رضوی و خوزستان به پیروزی برسد و با عبور از این رقبا، عنوان نخست مسابقات را از آن خود کند.

این موفقیت، حاصل تلاش و حضور دو دانش‌آموز بروجردی در رقابت‌هایی بود که در آن، توانایی استدلال، قدرت بیان و مهارت گفت‌وگو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علی اشرف و الیاس رازانی؛ افتخارآفرینان بروجرد

علی اشرف و الیاس رازانی، دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی بروجرد، با عملکرد خود در این رقابت‌ها، عنوان قهرمانی کشور در رشته گفتمان مهدوی را برای تیم لرستان به ارمغان آوردند.

قهرمانی دانش‌آموزان لرستانی در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز، افتخاری برای جامعه آموزشی استان و شهرستان بروجرد به شمار می‌رود و بار دیگر ظرفیت دانش‌آموزان این استان را در عرصه رقابت‌های علمی و فرهنگی به نمایش می‌گذارد.