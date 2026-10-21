به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، لی چیانگ، نخست‌ وزیر چین امروز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه گفت: چین آماده است همکاری‌ های سودمند متقابل با روسیه را در راستای منافع ملت‌ های دو کشور گسترش دهد.

نخست‌ وزیر چین در این خصوص ادامه داد: طرف چینی آمادگی دارد تا در بالاترین سطح با طرف روسی همکاری کند تا اعتماد متقابل را به‌ طور مستمر تقویت کرده و همکاری‌ های چندجانبه و سودمند دوجانبه را به نفع ملت‌ها یمان گسترش دهد.

این در حالیست که لی چیانگ پیش‌تر برای گفتگو با همتای روس خود نخست‌وزیر میخائیل میشوستین، وارد روسیه شد.

امروز چهارشنبه، سی و یکمین نشست میان رؤسای دولت‌های روسیه و چین در کتابخانه ریاست‌جمهوری بوریس یلتسین در سن‌پترزبورگ برگزار شد.