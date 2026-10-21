به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای اداری شهرستان ویژه مرند با محوریت «شیوه‌های رسانه‌ای، مجازی و هوش مصنوعی در جنگ شناختی؛ تاب‌آوری و انسجام اجتماعی» عصر چهارشنبه ۲۹ مهرماه به ریاست زاهد محمودی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند، و با حضور معاونان فرماندار، اعضای شورای اداری، مسئولان حراست دستگاه‌های اجرایی و محمد لسانی، مدرس سواد رسانه‌ای، برگزار شد.

رسانه‌ها از خبرسازی به روایت‌سازی رسیده‌اند

محمد لسانی در این نشست با تشریح ابعاد جنگ رسانه‌ای و شناختی، نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: رسانه‌ها در شرایط کنونی تنها خبرساز نیستند، بلکه در روایت‌سازی و جهت‌دهی به برداشت‌های عمومی نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه روایت‌های رسانه‌ای می‌توانند نگرش و جهت‌گیری افکار عمومی را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهند، افزود: در صورت ضعف سواد رسانه‌ای، زمینه برای بحران‌آفرینی و تأثیرگذاری جنگ روانی فراهم می‌شود.

این مدرس سواد رسانه‌ای با تأکید بر ضرورت آشنایی مدیران و نخبگان با اهداف آشکار و پنهان رسانه‌ها، شناخت ابزارهای نوین ارتباطی از جمله هوش مصنوعی و تسلط بر سازوکارهای جنگ روایت‌ها را ضروری دانست.

لسانی همچنین تقویت تاب‌آوری اجتماعی در برابر حجم گسترده اطلاعات و ارتقای سواد رسانه‌ای در میان اقشار مختلف جامعه را از الزامات مقابله با مهندسی افکار عمومی عنوان کرد.

ضرورت هوشیاری دستگاه‌های اجرایی در برابر جنگ روایت‌ها

زاهد محمودی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند نیز با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست، هوشیاری دستگاه‌های اجرایی در برابر جنگ شناختی و روایت‌های نادرست را ضروری دانست.

وی با بیان اینکه موضوعات مطرح‌شده در این نشست هشداری برای دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: مدیران باید در مواجهه با جنگ شناختی و نبرد روایت‌ها هوشیارانه‌تر عمل کنند و اجازه ندهند روایت‌های نادرست، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

فرماندار ویژه مرند، ارائه روایت‌های دقیق، شفاف و به‌موقع از اقدامات و خدمات دولت را یکی از راهکارهای مقابله با جنگ رسانه‌ای دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای مأموریت‌های شهرستان

محمودی در بخش دیگری از این نشست، آمادگی برای انتخابات پیش‌رو، همکاری در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اجرای طرح ملی جی‌نف و برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی را از جمله مأموریت‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برشمرد.

وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای انجام این مأموریت‌ها تأکید کرد.