به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه در بسیاری از مواقع، مدیران و حتی وزرای آموزش‌وپرورش فرصت تکمیل دوره مسئولیت خود را پیدا نمی‌کنند، افزود: ثبات مدیریتی و استمرار برنامه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند زمینه تحقق مؤثر اهداف آموزشی و تربیتی را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با ابراز امیدواری نسبت به استمرار فعالیت معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، برای وی و مجموعه همکارانش آرزوی توفیق کرد.

حسینی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت هویت در میان نوجوانان و جوانان گفت: بر اساس نتایج مطالعات و پیمایش‌های اخیر سازمان امور اجتماعی، مسئله احساس بی‌هویتی در میان بخشی از نوجوانان و جوانان کشور همچنان نیازمند توجه جدی است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای رفع این مسئله افزود: آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی باید با هم‌افزایی ظرفیت‌های خود، اقدامات مؤثرتری برای تقویت هویت، امید و انگیزه در نسل جوان انجام دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان تصریح کرد: فعالیت‌هایی در این زمینه در استان در حال انجام است که امیدواریم با مشارکت دستگاه‌های مختلف گسترش یابد و زمینه تقویت هویت و احساس تعلق را در میان دانش‌آموزان فراهم کند.

حسینی با اشاره به ظرفیت شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و مدیریتی کشور اظهار کرد: معرفی الگوهای موفق به نوجوانان و جوانان، یکی از ضرورت‌های مهم امروز است و می‌تواند در تقویت انگیزه، امید و احساس هویت آنان نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به شخصیت مرحوم رضا روزبه و تأثیر او بر شاگردانش افزود: بسیاری از چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور از الگوهای تربیتی و علمی گذشته تأثیر پذیرفته‌اند و آثار این تربیت در مسیر زندگی و فعالیت‌های آنان استمرار یافته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تأکید کرد: چنین شخصیت‌هایی تنها معلم یا مدیر نبوده‌اند، بلکه مکتبی از اندیشه، علم و مدیریت را شکل داده‌اند که آثار آن در زندگی شاگردانشان باقی مانده است.

وی معرفی این الگوها را راهی برای تقویت مسئولیت‌پذیری و امید در نسل جوان دانست و گفت: نوجوانان و جوانان باید با شخصیت‌هایی آشنا شوند که در شرایط دشوار، با تلاش، ایمان و مسئولیت‌پذیری توانسته‌اند مسیرهای ارزشمندی را برای خود و دیگران رقم بزنند.

حسینی با تأکید بر اینکه امکانات آموزشی به‌تنهایی برای موفقیت دانش‌آموزان کافی نیست، اظهار کرد: در کنار فراهم کردن مدارس مناسب، تجهیزات آموزشی و کلاس‌های هوشمند، باید به تقویت انگیزه و امید دانش‌آموزان نیز توجه جدی داشته باشیم.

وی افزود: اگر دانش‌آموزان از انگیزه کافی برای تحصیل برخوردار نباشند و امید لازم را در خود احساس نکنند، بخشی از اهداف آموزش‌وپرورش محقق نخواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در این زمینه گفت: مجموعه‌هایی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و رسانه‌ها می‌توانند با مشارکت آموزش‌وپرورش، اقدامات مؤثری برای تقویت هویت و انگیزه دانش‌آموزان انجام دهند.

وی با اشاره به ظرفیت سینما و آثار هنری در انتقال مفاهیم هویتی افزود: پس از مشاهده انیمیشن «سفر به نجات»، زمینه‌ای فراهم شد تا طی دو هفته، حدود هزار نفر از دانش‌آموزان نماز جمعه به سینما بروند و این اثر را تماشا کنند.

حسینی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مشترک دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی خاطرنشان کرد: همه مجموعه‌ها باید به سهم خود در تقویت هویت، امید و انگیزه دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه تربیت نسلی توانمند، مسئولیت‌پذیر و امیدوار را فراهم آورند.