به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شاکرمی، رئیس اداره تربیت بدنی اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان، روز چهارشنبه با تبریک هفته تربیت بدنی به مربیان، داوران، پیشکسوتان و فعالان ورزش آموزشگاهی، از برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در مدارس استان هم‌زمان با سراسر کشور خبر داد.

مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی ورزشی مدارس

شاکرمی با اشاره به نقش انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در گسترش فعالیت‌های ورزشی مدارس اظهار کرد: در این طرح، دانش‌آموزان مستعد در رشته‌های ورزشی فعال مدارس، از جمله فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال، برای عضویت در انجمن‌های ورزشی نامزد می‌شوند و از سوی هم‌مدرسه‌ای‌های خود انتخاب خواهند شد.

وی افزود: تشکیل انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی با هدف شناسایی و به‌کارگیری استعدادهای ورزشی و مشارکت دادن دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی‌های ورزشی مدارس انجام می‌شود.

رئیس اداره تربیت بدنی اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان ادامه داد: این انجمن‌ها در کنار معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس، زمینه مشارکت دانش‌آموزان در انتخاب و سازمان‌دهی تیم‌های ورزشی و افزایش حضور آنان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم می‌کنند.

تقویت مسئولیت‌پذیری و کار گروهی دانش‌آموزان

شاکرمی با تأکید بر ابعاد تربیتی انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی بیان کرد: فعالیت این انجمن‌ها علاوه بر توسعه ورزش در مدارس، فرصتی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، کار گروهی و مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا آنان نقش فعال‌تری در پیشبرد برنامه‌های ورزشی مدرسه داشته باشند.

بر اساس این گزارش، دبیرستان دخترانه شاهد دوره اول شهرستان دورود به‌عنوان مجری استانی برنامه انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی در لرستان فعالیت داشت.