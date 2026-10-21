به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور مسئولان و کارشناسان آموزش نیروی انسانی شهرستان‌ها و مناطق استان برگزار شد و محورهایی همچون تقویت دانش تخصصی کارشناسان، تبیین جایگاه آموزش‌های سازمانی و افزایش هماهنگی در اجرای برنامه‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

آموزش نیروی انسانی؛ فرایندی مستمر و هدفمند

مهدی کریمی، معاون آموزش نیروی انسانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان، در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی آموزش در ارتقای کیفیت عملکرد کارکنان اظهار کرد: آموزش نیروی انسانی فرایندی مستمر و هدفمند برای به‌روزرسانی دانش، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و آماده‌سازی کارکنان برای پاسخ‌گویی به نیازها و تحولات نظام تعلیم‌وتربیت است و نباید صرفاً به انتقال اطلاعات یا برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت محدود شود.

وی با اشاره به مسئولیت کارشناسان آموزش نیروی انسانی در شهرستان‌ها و مناطق، بر ضرورت نیازسنجی دقیق و طراحی دوره‌های آموزشی متناسب با وظایف شغلی کارکنان تأکید کرد.

کریمی افزود: اثربخشی آموزش‌ها زمانی محقق می‌شود که محتوای دوره‌ها کاربردی باشد و آموخته‌های حاصل از آن‌ها در محیط کار مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ارزیابی نتایج دوره‌ها و سنجش تأثیر آموزش‌ها بر عملکرد کارکنان باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های آموزشی دنبال شود.

تأکید بر هماهنگی و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی

معاون آموزش نیروی انسانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان، تعامل مستمر میان اداره‌کل و کارشناسان شهرستان‌ها و مناطق را از عوامل مؤثر در اجرای منسجم برنامه‌های آموزشی دانست.

وی بر ضرورت تبادل تجربه، پیگیری دقیق امور و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها تأکید کرد و خواستار توجه به نیازهای واقعی کارکنان در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی شد.

تشریح فرایندهای سامانه «توان»

در بخش دیگری از این نشست، احمدی، کارشناس آموزش نیروی انسانی، به تشریح فرایندها و نکات کاربردی سامانه «توان» پرداخت و راهنمایی‌های لازم را برای استفاده صحیح از این سامانه در اختیار کارشناسان حاضر قرار داد.

این نشست با محوریت ارتقای توانمندی کارشناسان آموزش نیروی انسانی و تقویت هماهنگی میان اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان و شهرستان‌ها و مناطق استان برگزار شد.