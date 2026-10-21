حازم قاسم: علمای اسلام در قبال جنایات اشغالگران ساکت نمانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس، از سکوت نهادها و شخصیت‌های دینی در جهان اسلام در برابر تشدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی، به ویژه در نوار غزه، ابراز تعجب کرد.

حازم قاسم گفت: جنگ نسل‌کشی و گرسنگی علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد و دانش‌آموزان در خیابان‌ها و زنان در چادرهایشان هدف قرار گرفته و کشته می‌شوند.

وی از همه علما و نهادهای دینی در فلسطین و سراسر جهان اسلام خواست نقش واقعی و مسئولیت خود را در حمایت از مردم غزه در برابر نسل‌کشی و گرسنگی ایفا کنند.

سخنگوی حماس تاکید کرد: نقش علما باید بر اساس آموزه‌های دین اسلام، نقشی پیشرو، میدانی و تاثیرگذار در حمایت و یاری مردم غزه باشد.