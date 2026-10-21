۲ هزار مترمربع از اراضی ملی در نوشهر رفع تصرف شد

جواد فلاح در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفاظت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از تصرف غیرقانونی منابع طبیعی، حکم قضایی رفع تصرف از زمینی به مساحت تقریبی ۲ هزار مترمربع در روستای لزیر با حضور مسئول منابع طبیعی و نیروهای حفاظتی اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، اراضی مورد نظر از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان با اشاره به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مقابله با تجاوز به اراضی ملی را از اولویت‌های این مجموعه برشمرد و گفت: برخورد قانونی با تصرفات غیرمجاز، جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی و حفاظت از حقوق عمومی با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی دنبال می‌شود.

فلاح با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی خاطرنشان کرد: صیانت از جنگل‌ها و اراضی ملی نیازمند همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول است و این اداره با همراهی دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط، اقدامات قانونی برای مقابله با تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی را ادامه می‌دهد.