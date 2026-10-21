به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تخصصی «تدقیق اطلاعات و داده‌های پهنه‌بندی» به ریاست مصطفی مرادی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این سازمان، روز چهارشنبه با حضور مدیران و کارشناسان حوزه کشاورزی برگزار شد.

در این نشست، مستندات و پایگاه‌های داده موجود در حوزه پهنه‌بندی اراضی مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت انطباق اطلاعات ثبت‌شده با واقعیت‌های میدانی عرصه‌های کشاورزی تأکید کردند.

ضرورت اصلاح اطلاعات و رفع مغایرت‌های احتمالی

در جریان این جلسه، بر لزوم اصلاح اطلاعات، شناسایی دقیق مغایرت‌های احتمالی و رفع نواقص موجود در مستندات تأکید شد. هدف از این اقدامات، ارتقای کیفیت داده‌های اراضی و فراهم کردن زمینه لازم برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره مدیریت اراضی و منابع کشاورزی استان عنوان شد.

مصطفی مرادی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بر اهمیت تطبیق مستندات با شرایط واقعی اراضی تأکید کرد و ارتقای دقت داده‌ها را از الزامات برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در بخش کشاورزی دانست.

تهیه آمار تفکیکی اراضی دیم و آبی

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، مقرر شد مدیران شهرستان‌ها با همکاری واحد امور اراضی، آمار دقیق مساحت اراضی کشاورزی را به تفکیک اراضی دیم و آبی تهیه و ارائه کنند.

این اطلاعات قرار است در نشست آینده بررسی شود تا پس از ارزیابی نهایی، زمینه انطباق بیشتر داده‌های موجود با وضعیت واقعی اراضی فراهم شود.

همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی مستمر میان معاونت تولیدات گیاهی، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مدیران مراکز کشاورزی برای تکمیل اصلاحات مورد نیاز تأکید شد.

بر اساس این گزارش، نتایج حاصل از فرآیند تدقیق و اصلاح داده‌ها، مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی و اقدامات آتی سازمان در سطح استان، با هدف مدیریت بهینه منابع و اراضی کشاورزی، خواهد بود.

در این نشست، نجفی، مدیر حوزه ریاست سازمان، بابایی، معاون تولیدات گیاهی، محمدی، مدیر زراعت، صادقی، رئیس اداره آمار و جمعی از کارشناسان حوزه کشاورزی حضور داشتند و وضعیت مستندات و داده‌های موجود در حوزه پهنه‌بندی را بررسی کردند.