به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه خراسان شمالی، که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، این فضاها را بستر شکل‌گیری رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانست و گفت: زیرساخت‌های فرهنگی به‌عنوان دریچه تنفس شهرها و روستاها، نقش مهمی در پویایی فرهنگی جامعه دارند.

وی با اشاره به اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه فضاهای فرهنگی اظهار کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و فراهم کردن امکانات بیشتر برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تاکنون ۵۶ مجتمع فرهنگی و هنری در کشور تکمیل شده که با اجرای این طرح‌ها، حدود ۸۰ هزار مترمربع به فضاهای فرهنگی کشور افزوده خواهد شد.

صالحی ادامه داد: در دو سال گذشته نیز ۲۰۰ هزار مترمربع به سرانه فرهنگی کشور اضافه شده است که بخشی از اقدامات انجام‌شده برای گسترش زیرساخت‌های فرهنگی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه سینما و کتابخانه‌ها بیان کرد: در این مدت، ۸۲ سینما با ۱۶ هزار مترمربع فضای جدید و ۶۵ کتابخانه با ۲۵ هزار مترمربع فضا به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۸۶ طرح فرهنگی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها، ۱۲۰ هزار مترمربع به فضاهای فرهنگی کشور افزوده می‌شود.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، مجتمع فرهنگی خراسان شمالی را از مطالبات مردم استان برشمرد و اظهار کرد: این طرح به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شده بود، اما اکنون مقدمات قابل توجهی برای پیشبرد آن فراهم شده و چشم‌انداز روشنی برای تکمیل آن وجود دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبار این مجموعه افزود: در قالب یک برنامه سه‌ساله، ۲ هزار میلیارد ریال برای این طرح در نظر گرفته شده است و در دو سال دیگر نیز ۶ هزار میلیارد ریال به آن اختصاص خواهد یافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وجود ۶۰۰ طرح نیمه‌تمام در حوزه مجتمع‌های فرهنگی و کتابخانه‌ها در کشور، بر ضرورت تعیین تکلیف اعتبارات و برنامه‌های فرهنگی استان‌ها تأکید کرد.

صالحی خاطرنشان کرد: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی امضا می‌شود و نقشه راه سه‌ساله‌ای برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان‌ها تدوین خواهد شد تا اجرای طرح‌ها و تأمین اعتبارات با برنامه‌ریزی مشخص و هدفمند دنبال شود.