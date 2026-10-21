به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت حاج شاعباس سهراب‌زاده، پدر شهیدان حسین‌رضا و شهیده گلو سهراب‌زاده، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، با صدور پیامی این ضایعه را به خانواده این شهیدان تسلیت گفت.

در پیام مصطفی آزادبخت آمده است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خانواده محترم شهیدان والامقام سهراب‌زاده

خبر درگذشت مرحوم حاج شاعباس سهراب‌زاده، اسوه صبر و ایستادگی و پدر شهیدان والامقام حسین‌رضا و شهیده گلو سهراب‌زاده، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایه‌های خویش گذشت و فرزندان خود را در مسیر پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای الهی تقدیم کرد و امروز، پس از سال‌ها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه، به فرزندان شهیدش پیوست.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام سهراب‌زاده، این مصیبت را به خانواده داغدار ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.