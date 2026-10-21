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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

پدر شهیدان «سهراب‌زاده» آسمانی شد؛ پایان سال‌ها فراق فرزندان شهید

پدر شهیدان «سهراب‌زاده» آسمانی شد؛ پایان سال‌ها فراق فرزندان شهید

خرم‌آباد- حاج شاعباس سهراب‌زاده، پدر شهیدان والامقام حسین‌رضا و گلو سهراب‌زاده از شهرستان الشتر، پس از سال‌ها تحمل رنج فراق فرزندان شهیدش دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت حاج شاعباس سهراب‌زاده، پدر شهیدان حسین‌رضا و شهیده گلو سهراب‌زاده، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، با صدور پیامی این ضایعه را به خانواده این شهیدان تسلیت گفت.

پدر شهیدان «سهراب‌زاده» آسمانی شد؛ پایان سال‌ها فراق فرزندان شهید

در پیام مصطفی آزادبخت آمده است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خانواده محترم شهیدان والامقام سهراب‌زاده

خبر درگذشت مرحوم حاج شاعباس سهراب‌زاده، اسوه صبر و ایستادگی و پدر شهیدان والامقام حسین‌رضا و شهیده گلو سهراب‌زاده، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایه‌های خویش گذشت و فرزندان خود را در مسیر پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای الهی تقدیم کرد و امروز، پس از سال‌ها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه، به فرزندان شهیدش پیوست.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام سهراب‌زاده، این مصیبت را به خانواده داغدار ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

کد مطلب 6985776

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