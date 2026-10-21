به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری شامگاه چهارشنبه در نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه که در اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر نقش هنر در پیشبرد اهداف جامعه اظهار کرد: ارائه کارها و اهداف در قالب هنر، اثرگذاری آن‌ها را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه نگاه ابزاری به هنر، نادرست‌ترین رویکرد به این عرصه است، افزود: در خراسان شمالی بر زیبایی هنر تأکید داریم، اما نباید از کارکردهای عمیق‌تر و نقش مؤثر آن در جامعه غافل شویم.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به پیوند فرهنگ و توسعه خاطرنشان کرد: سخن گفتن از توسعه بدون توجه به مبانی فرهنگی، گزافه‌گویی است؛ چراکه هنر یکی از اصلی‌ترین ملزومات توسعه به شمار می‌رود.

نوری با اشاره به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی در استان تصریح کرد: خراسان شمالی از نظر سرانه زیرساخت‌های فرهنگی با کمبود جدی مواجه است. یکی از وعده‌هایی که نتوانستم به آن عمل کنم، اختصاص سالنی ویژه به یکی از خوشنویسان استان بود که به دلیل محدودیت منابع مالی، امکان تحقق آن فراهم نشد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند هنری خراسان شمالی گفت: برخی از این ظرفیت‌ها توان درخشش در عرصه بین‌المللی را دارند، اما تاکنون نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است از این توانمندی‌ها بهره ببریم.