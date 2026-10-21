به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست از سلسله نشست‌های تعالی مدیران تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی عصر چهارشنبه با حضور هادی صاحبقرانی گلستانی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در امر جهاد و راهبر منطقه، قربانی، مشاور فرهنگی وی، حجت الاسلام سید حسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی، معاونان و رؤسای شهرستانی این سازمان، در جوار آرامگاه امامزاده آقا سید محمد در شهرستان جلفا برگزار شد.

در این نشست، رویکردها و برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه نهضت جهاد سازمانی و اقدامات محله‌محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران به واکاوی برنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی این حوزه پرداختند.