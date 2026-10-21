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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

برگزاری ششمین نشست تعالی مدیران تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی در جلفا

برگزاری ششمین نشست تعالی مدیران تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی در جلفا

جلفا- ششمین نشست تعالی مدیران تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با محوریت نهضت جهاد سازمانی و بررسی برنامه‌ها و اقدامات محله‌محور این سازمان در شهرستان جلفا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست از سلسله نشست‌های تعالی مدیران تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی عصر چهارشنبه با حضور هادی صاحبقرانی گلستانی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در امر جهاد و راهبر منطقه، قربانی، مشاور فرهنگی وی، حجت الاسلام سید حسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی، معاونان و رؤسای شهرستانی این سازمان، در جوار آرامگاه امامزاده آقا سید محمد در شهرستان جلفا برگزار شد.

در این نشست، رویکردها و برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه نهضت جهاد سازمانی و اقدامات محله‌محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران به واکاوی برنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی این حوزه پرداختند.

کد مطلب 6985779

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