تاراسی: زنجان در نتایج امتحانات نهایی سه پله صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان گفت: جایگاه استان در شاخه نظری با سه پله ارتقا از رتبه چهاردهم به رتبه یازدهم کشور رسیده است.

وی با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف افزود: زنجان در شاخص رشد میانگین نمرات، به‌صورت هم‌زمان در رشته‌های ریاضی و فیزیک و ادبیات و علوم انسانی رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: جایگاه استان در رشته علوم تجربی نیز با سه پله ارتقا از رتبه چهاردهم به رتبه یازدهم کشور رسیده و زنجان در شاخص شتاب رشد این رشته رتبه ششم را کسب کرده است.

تاراسی همچنین از بهبود میانگین نمرات دانش‌آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی خبر داد و گفت: میانگین نمرات این رشته از آستانه تک‌رقمی شدن عبور کرده است.

زنجان رتبه نخست کشور در کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های پرورشی را کسب کرد

وی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان استان در حوزه‌های فرهنگی، پرورشی و علمی اظهار کرد: زنجان در کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های پرورشی رتبه نخست کشور و در تولید محتوای پرورشی و فرهنگی رتبه دوم را به دست آورده است.

تاراسی افزود: دانش‌آموزان استان در جشنواره فرهنگی و هنری «فردا» ۲۹ رتبه برتر، در جشنواره «یاران زندگی» ۹ رتبه و در فراخوان ملی «پرسش مهر» ۱۱ رتبه برتر کسب کرده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی گفت: امسال تمامی مدارس هدف در این جشنواره مشارکت داشتند و ۸۵ درصد دانش‌آموزان این مدارس نیز در آن شرکت کردند که نتیجه آن کسب هشت رتبه برتر کشوری بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین از موفقیت دانش‌آموزان استان در المپیادهای علمی خبر داد و سارا بازرگان و امیررضا محمدی را از جمله دانش‌آموزان مدال‌آور زنجان معرفی کرد.

وی افزود: سارا بازرگان علاوه بر موفقیت‌های علمی، حافظ کل قرآن کریم نیز است که این دستاورد نشان‌دهنده ظرفیت‌های دانش‌آموزان استان در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی است.

درخشش دانش‌آموزان مناطق محروم زنجان در کنکور سراسری

تاراسی در ادامه با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان زنجانی در کنکور سراسری اظهار کرد: دانش‌آموزان استان در گروه‌های آزمایشی مختلف موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند که این موفقیت‌ها شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه محمدامین نظری رتبه ۱۰۸ کنکور سراسری در گروه ریاضی و فیزیک را کسب کرده است، افزود: یکی دیگر از دانش‌آموزان استان از شهرستان خرمدره موفق به کسب رتبه ۱۱ کنکور شده و فاطمه محمدی از شهرستان ماهنشان نیز رتبه ۱۲ را به دست آورده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر اهمیت تحقق عدالت آموزشی در دولت دکتر پزشکیان گفت: موفقیت دانش‌آموزان در مناطق محروم و دورافتاده استان نشان‌دهنده ظرفیت‌های علمی موجود در این مناطق و ضرورت فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی است.

وی همچنین از کسب رتبه ۱۲ کنکور زبان توسط یکی از دانش‌آموزان زنجانی خبر داد و گفت: کسب رتبه ۱۹ کنکور سراسری توسط یکی از دانش‌آموزان روستایی شهرستان سلطانیه نیز از دیگر افتخارات آموزشی استان به شمار می‌رود.

تاراسی با اشاره به سایر رتبه‌های برتر دانش‌آموزان استان در گروه‌های آزمایشی مختلف خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان زنجانی رتبه‌های ۲۰ و ۲۵ در گروه علوم انسانی، رتبه ۴۹ در علوم تجربی، رتبه‌های ۷۷ و ۷۸ در ریاضی و رتبه ۸۵ در علوم انسانی را در کنکور سراسری کسب کرده‌اند.

تأکید بر نقش معلمان و مدیران در ارتقای شاخص‌های آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با قدردانی از تلاش معلمان، مدیران و سایر عوامل اجرایی نظام تعلیم و تربیت استان اظهار کرد: معاونان، رؤسای مناطق ۱۴گانه آموزش و پرورش، معلمان و دیگر دست‌اندرکاران طی یک سال گذشته زمینه‌ساز کسب این موفقیت‌ها بوده‌اند و لازم است از همه افرادی که در این مسیر تلاش کرده‌اند، قدردانی شود.

وی تأکید کرد: تداوم این روند و ارتقای جایگاه آموزشی استان نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، حمایت از دانش‌آموزان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی در تمامی مناطق زنجان است.