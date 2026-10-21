نامزدهای جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، فهرست نامزدهای مسابقه ملی چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شدند.

اسامی بدون اولویت به شرح زیر است:

فیلم و فیلم‌های اقتباسی (مسابقه ویژه کتاب و سینما)

هیئت داوران: محمدهادی کریمی، احمدعلی سجادی صدر و حسین مهکام

نامزدهای بهترین فیلم اقتباسی

ضیاء حاتمی برای فیلم «فُگرات»

سید سعید هاشم‌زاده برای فیلم «ناپایان»

سامان حسین‌پور برای فیلم «غزال»

محمد رحمتی برای فیلم «شیطونی»

محمدسینا حیدری‌زاده برای فیلم «گربه در برف»

کیارش شیراوند برای فیلم «شاتر»

نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی

احمد نورمحمدی برای فیلمنامه «ناتمام»

آرین طاهری برای فیلمنامه «در انتظار خداوندگار»

مریم سُلگی برای فیلمنامه «بار یک گاری»

محمدمهدی فکریان برای فیلمنامه «سه جلدی»

هادی گل بهار حقیقی برای فیلمنامه «چمدان»

حمید قیاسی تبریزی برای فیلمنامه «آن سوی دیوارهای سفید»

مسابقه سینمای ایران / فیلم‌های کوتاه پویانمایی

هیئت داوران: رامک امین کاظمی، بهروز غریب‌پور و عباس جلالی یکتا

مسعود صفری برای فیلم « منفی یک»

مالک اقبالی برای فیلم « مثل دوست، مثل گوزن»

حسین معین، مهراگین باغی و مبینا بُسحاق برای فیلم «روز اول»

مهدی برق‌زَدگان برای فیلم «آخرین گوزن»

رضا ارجنگی و فاطمه محمدعلی نژادی برای فیلم «قطار در اتاق»

مسابقه سینمای ایران / فیلم‌های کوتاه مستند

هیئت داوران: محمدعلی فارسی، محمد شکیبانیا، محمدرضا فرطوسی

بهترین مستند کوتاه:

مطهره عدالتخواه برای مستند «انتظار بیست و پنج ساله»

میلاد شاه‌جانی برای مستند «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای»

سیدعدنان طاهری برای مستند «هوران»

هادی آفریده برای مستند «مادران کوهستان»

حبیب علوانی برای مستند « احتضار»

علی همراز برای مستند «نجوای چیزها»

بهترین تحقیق و پژوهش یا روایت در فیلم مستند:

علی همراز و مینا رئیسی برای مستند «نجوای چیزها»

مطهره عدالتخواه برای مستند «انتظار بیست و پنج ساله»

میلاد شاه‌جانی برای مستند «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای»

سیدعدنان طاهری برای مستند «هوران»

هادی آفریده برای مستند «مادران کوهستان»

حبیب علوانی برای مستند « احتضار»

مسابقه سینمای ایران / فیلم‌های کوتاه داستانی

هیئت داوران: همایون اسعدیان، آرش رصافی، هادی مقدم دوست، پانته‌آ پناهی‌ها، روزت قادری، آرمان فیاض و رضا فهیمی

نامزدهای چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری و فنی:

پوریا اخوان برای طراحی صحنه فیلم «همو_فیلیا»

رستگار محمدی برای طراحی صحنه فیلم « بی در کجا»

مهدی نادری برای موسیقی فیلم «مزامیر اندوه»

نیما خدادی و رامین ابوالصدق برای صدای فیلم «آدم»

علیرضا کریم نژاد و آرش قاسمی برای صدای فیلم «مزامیر اندوه»

پویان باغنده برای طراحی صحنه فیلم «آدم»

نامزدهای بهترین بازیگر:

سحر گلدوست برای فیلم « گوره»

علی باقری برای فیلم « قَسامه»

سِرینا رُزمَده برای فیلم « اروپا»

مدیحه حسینی برای فیلم «دُزو»

سروناز عزیزی برای فیلم «ملکه»

نرگس هِزاره برای فیلم « بی در کجا»

بنفشه ریاضی برای فیلم «ترمینال»

نامزدهای بهترین تدوین:

پگاه احمدی برای فیلم «دُزو»

سینا گنجوی برای فیلم «گوره»

مرجان طبسی برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»

شاهین سپهری برای فیلم «اروپا»

سیامک سلیمانی برای فیلم «آسیب دیدگی»

پویان شعله‌ور برای فیلم «بی در کجا»

نامزدهای بهترین فیلمبرداری:

وحید ابراهیمی برای فیلم «بی در کجا»

آرمین مرادی برای فیلم «شب هول»

شاهین عراقی برای فیلم «اروپا»

علی حسین‌زاده برای فیلم‌های «آسیب دیدگی» و «مزامیر اندوه»

مسعود امینی تیرانی برای فیلم «گوره»

محمدرضا شعبان‌پور برای فیلم «آدم»

نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی:

محمدسینا حیدری‌زاده برای فیلم «گربه در برف»

کیارش صالحی برای فیلم «همو_فیلیا»

محمد رحمتی برای فیلم «دُم اسبی»

نامزدهای بهترین فیلمنامه:

مرجان اشرفی‌زاده برای فیلم «گوره»

رضا پُردل برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»

صَباح محمدی برای فیلم «ملکه»

پناه الوانی برای فیلم «ژاپنی»

یوسف کارگر برای فیلم «مزامیر اندوه»

سیما رسولی و ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب دیدگی»

نامزدهای بهترین فیلم وطن به روایت من (جایزه نگاه ملی):

امیرحسین مرزبان برای فیلم «آناتومی یک شب»

مهسا امیری برای فیلم «ژیوان»

امیرحسین مهماندوست برای فیلم «شکارچی»

سیدهادی مهدوی برای فیلم «سرخ بین»

امیرسجاد حسینی برای فیلم «میناب منفی بیست»

نامزدهای بهترین کارگردان فیلم داستانی:

فرهاد شَنتیایی برای فیلم «آدم»

مرجان اشرفی‌زاده برای فیلم «گوره»

ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب دیدگی»

رضا پُردل برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»

مجتبی پورعبداله برای فیلم «اروپا »

هومن محمودی برای فیلم «بی در کجا »

یوسف کارگر برای فیلم «مزامیر اندوه»

نامزدهای بهترین فیلم در بخش سینمای ایران (این جایزه به تهیه‌کننده‌ حقیقی اثر تعلق می‌گیرد.):

سیدمحمدرضا همایی و حدیثه رضایی برای فیلم «آسیب دیدگی»

سید محمدهادی آقاجانی برای فیلم « اسکلت دوست داشتنی من»

ریحانه ربیعی و محمدرضا نوری برای فیلم «آدم»

محسن خباز برای فیلم «گوره»

مجید برزگر برای فیلم «مزامیر اندوه»

در بخش‌هایی که نامزدهای دریافت جایزه معرفی نشده‌اند، برگزیدگان بدون اعلام نامزد و صرفاً در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.