به گزارش خبرنگار مهر، اعضای جوان تیم رفاقت مهر خواهران شهرستان دورود در رقابت‌های کشوری این مسابقات، با نمایش توانمندی‌ها و مهارت‌های امدادی خود، مقام دوم آیتم حمل مصدوم را کسب کردند.

این موفقیت در حالی رقم خورد که تیم دورود به نمایندگی از استان لرستان در این رقابت‌ها حضور داشت و توانست با کسب این عنوان، افتخاری برای دختران جوان جمعیت هلال‌احمر استان به ارمغان بیاورد.

مسابقات کشوری رفاقت مهر با محوریت رقابت و سنجش مهارت‌های اعضای جوان جمعیت هلال‌احمر برگزار می‌شود و بخش حمل مصدوم از جمله آیتم‌های مرتبط با توانمندی‌های امدادی شرکت‌کنندگان است.