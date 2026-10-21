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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

تیم دختران هلال‌احمر دورود در مسابقات کشوری نایب‌قهرمان شد

تیم دختران هلال‌احمر دورود در مسابقات کشوری نایب‌قهرمان شد

خرم‌آباد- تیم رفاقت مهر خواهران شهرستان دورود، در مسابقات کشوری رفاقت مهر، موفق به کسب مقام دوم در بخش حمل مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای جوان تیم رفاقت مهر خواهران شهرستان دورود در رقابت‌های کشوری این مسابقات، با نمایش توانمندی‌ها و مهارت‌های امدادی خود، مقام دوم آیتم حمل مصدوم را کسب کردند.

این موفقیت در حالی رقم خورد که تیم دورود به نمایندگی از استان لرستان در این رقابت‌ها حضور داشت و توانست با کسب این عنوان، افتخاری برای دختران جوان جمعیت هلال‌احمر استان به ارمغان بیاورد.

مسابقات کشوری رفاقت مهر با محوریت رقابت و سنجش مهارت‌های اعضای جوان جمعیت هلال‌احمر برگزار می‌شود و بخش حمل مصدوم از جمله آیتم‌های مرتبط با توانمندی‌های امدادی شرکت‌کنندگان است.

کد مطلب 6985782

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