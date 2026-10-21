نصب دستگاه پایش هوشمند سوخت روی تراکتورها در گناوه آغاز شد

اسماعیل رفعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی وزارت جهادکشاورزی و به تبع آن مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گناوه، بهینه سازی مصرف سوخت با هدف توزیع عادلانه سوخت نفت و گاز و مبارزه با قاچاق این فراورده نفتی است، گفت: مدیریت جهادکشاورزی با هماهنگی سایر مسئولین در سال زراعی جاری عملیات نصب دستگاه پایش هوشمند مصرف سوخت بر روی تراکتورهای شهرستان را آغاز کرده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان گناوه با اشاره به اینکه قرارداد اجرا با شرکت مدیران ویرا گستر نامی بعنوان مجری طرح منعقد شده افزود: نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مستقر در شهرستان گناوه آماده ارائه خدمات نصب دستگاه برای تراکتورداران هستند.

رفعتی با تأکید بر مزایای اجرای طرح گفت: با توجه به محدودیت های تأمین و توزیع سوخت کشور و کاهش سهمیه سوخت شهرستان ها، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گناوه ناگزیر است در ماه های آتی سهمیه سوخت پایه را کاهش دهد لذا تراکتوردارانی که نسبت به نصب دستگاه پایش اقدام کنند مقدار مصرف آنها در

سامانه مربوطه درج و توسط این مدیریت قابل بررسی و نظارت است و بجای سهمیه پایه متناسب با کارکرد خود سوخت بیشتری دریافت خواهند کرد.

وی از تراکتورداران خواست در اسرع وقت برای نصب دستگاه اقدام کنند و گفت: پیشگام شدن تراکتورداران در اجرای این طرح می‌تواند زمینه تشویق سایر بهره‌برداران و بهره‌مندی از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم کند.

وی افزود: در بخش مرکزی شهرستان گناوه خانم نوروزی به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی مسئول پاسخگویی است و در بخش ریگ آقای نعمتی مسئول نصب دستگاه است.

رفعتی در پایان با اشاره به اینکه اجرای طرح مذکور موجب بهینه سازی توزیع سوخت نفت و گاز بین تراکتورداران و پیشگیری از قاچاق خواهد شد خاطرنشان کرد: درصورت نصب دستگاه پایش هوشمند توسط تراکتورداران متناسب با کارکرد نسبت به تأیید سهمیه اقدام خواهد شد.