افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، عصر چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، شرایط جوی استان از امروز تا اوایل هفته آینده با افزایش ابر و در برخی ساعات با افزایش سرعت باد همراه خواهد بود؛ به‌طوری‌که در بازه‌هایی، وزش باد شدید و نسبتاً شدید لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق

وی بیان کرد: هم‌زمان با افزایش ابر و وزش باد، برای امروز و فردا احتمال وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور ادامه داد: همچنین در برخی مناطق، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی لرستان تاکید کرد که بارش‌های پیش‌بینی‌شده چندان مؤثر و گسترده نخواهند بود، اما ممکن است به‌صورت نقطه‌ای تقویت شوند؛ بنابراین، احتمال وقوع بارش‌های موضعی در برخی مناطق استان وجود دارد.

احتمال اختلال در تردد و خسارت به محصولات کشاورزی

وی یادآور شد: مطابق هشدار هواشناسی صادرشده، شرایط جوی پیش‌رو می‌تواند مخاطراتی به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، خطر سقوط اشیا و خسارت به برخی سازه‌ها اشاره کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: همچنین کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید از دیگر مخاطرات احتمالی اعلام‌شده است؛ ازاین‌رو، توجه به شرایط جوی و رعایت نکات ایمنی در زمان وزش باد شدید و وقوع بارش‌های احتمالی اهمیت دارد.

کاهش دما در روزهای آینده

مرادپور به روند تغییرات دمایی استان اشاره کرد و گفت: بر این اساس، امروز تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود، اما دمای هوا در روزهای آینده روند کاهشی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش سرعت باد، افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده، شهروندان و به‌ویژه فعالان بخش کشاورزی و رانندگان باید نسبت به تغییرات شرایط جوی در روزهای پیش‌رو توجه داشته باشند.