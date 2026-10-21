شهریاری: هنرمندان خراسان شمالی نیازمند حمایت جدی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری، شامگاه چهارشنبه در نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه خراسان شمالی، که در اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان اظهار کرد: خراسان شمالی در حوزه تئاتر ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و هنرمندان این رشته باید از حمایت‌های لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای خود برخوردار شوند.

وی خواستار بازگشت جشنواره تئاتر رضوی به خراسان شمالی شد و افزود: توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز هنرمندان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های فرهنگی قرار گیرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت امکانات فرهنگی در مرکز استان تصریح کرد: بجنورد پیش از این دارای ۲ سینما بود و این موضوع ضرورت توسعه فضاها و امکانات فرهنگی و هنری را بیش از پیش نمایان می‌کند.

شهریاری با اشاره به محرومیت برخی شهرستان‌های خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تعدادی از شهرستان‌های استان در زمره مناطق محروم کشور قرار دارند و از امکانات کافی برخوردار نیستند؛ از این رو، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری و توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف استان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت اقتصادی از جامعه هنری گفت: در دوران کرونا تسهیلاتی برای حمایت از هنرمندان ارائه شد، اما لازم است برای تداوم این حمایت‌ها چاره‌اندیشی شود تا مشکلات اقتصادی موجب کناره‌گیری هنرمندان از فعالیت‌های فرهنگی و هنری نشود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه هنری در کنار مردم و حاکمیت قرار دارد، اظهار کرد: هنرمندان در جریان جنگ رمضان نیز همراهی خود را نشان دادند و این همراهی، ضرورت توجه بیشتر به مطالبات، نیازها و دغدغه‌های این قشر را یادآوری می‌کند.

شهریاری در پایان بر لزوم توجه به ظرفیت‌های هنری خراسان شمالی، حمایت از فعالان این حوزه و فراهم کردن بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای هنری تأکید کرد.