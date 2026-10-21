رفع موانع تجاری و مسافری مرز چذابه در دستور کار جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پایانه مرزی چذابه اظهار کرد: مرز چذابه بر اساس تصمیم دفتر نخست‌وزیر عراق در دو بخش مسافری و تجاری مسدود شده و این امر مشکلاتی را برای رانندگان، تجار و مسافران به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های دیپلماتیک و رایزنی‌های لازم از طریق مبادی ذی‌ربط برای رفع این مشکل در دست اقدام است، افزود: مدیریت ارشد استان خوزستان تمام ظرفیت و تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا هرچه سریع‌تر مرز بازگشایی شده و دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی به حداقل برسد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان تأکید کرد: توقف فعالیت رانندگان و فعالان اقتصادی در پی این تصمیم ناگهانی، به صورت جدی از سوی مدیریت استان رصد می‌شود و نتایج اقدامات انجام‌شده متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

حیاتی با بیان اینکه با هماهنگی تمامی دستگاه‌های مربوطه، تمهیدات لازم برای مدیریت وضعیت فعلی و جلوگیری از بروز خسارت و بحران‌های جانبی برای فعالان اقتصادی اندیشیده شده است، گفت: رفع موانع پیش‌روی تجارت و تردد مسافری از مرز چذابه از اولویت‌های اصلی استان است و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.