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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

رفع موانع تجاری و مسافری مرز چذابه در دستور کار جدی است

رفع موانع تجاری و مسافری مرز چذابه در دستور کار جدی است

اهواز - معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان از پیگیری جدی برای رفع موانع ایجادشده ناشی از مسدودسازی مرز چذابه توسط طرف عراقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پایانه مرزی چذابه اظهار کرد: مرز چذابه بر اساس تصمیم دفتر نخست‌وزیر عراق در دو بخش مسافری و تجاری مسدود شده و این امر مشکلاتی را برای رانندگان، تجار و مسافران به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های دیپلماتیک و رایزنی‌های لازم از طریق مبادی ذی‌ربط برای رفع این مشکل در دست اقدام است، افزود: مدیریت ارشد استان خوزستان تمام ظرفیت و تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا هرچه سریع‌تر مرز بازگشایی شده و دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی به حداقل برسد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان تأکید کرد: توقف فعالیت رانندگان و فعالان اقتصادی در پی این تصمیم ناگهانی، به صورت جدی از سوی مدیریت استان رصد می‌شود و نتایج اقدامات انجام‌شده متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

حیاتی با بیان اینکه با هماهنگی تمامی دستگاه‌های مربوطه، تمهیدات لازم برای مدیریت وضعیت فعلی و جلوگیری از بروز خسارت و بحران‌های جانبی برای فعالان اقتصادی اندیشیده شده است، گفت: رفع موانع پیش‌روی تجارت و تردد مسافری از مرز چذابه از اولویت‌های اصلی استان است و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6985791

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