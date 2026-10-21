به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی شهیدان صفری‌نوا در منطقه پردیسان قم، بعدازظهر روز چهارشنبه با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی این منطقه و با حضور بهنام جو استاندار قم افتتاح شد.



این مجموعه ورزشی با زیربنای سه هزار و ۴۵۶ مترمربع و با صرف ۱۰۶ میلیارد ریال اعتبار احداث شده و به نام شهیدان مائده و معین صفری‌نوا، از شهدای قمی جنگ رمضان، نام‌گذاری شده است.



در آیین افتتاح این زمین ورزشی، پدر، مادر و برادر شهیدان صفری‌نوا و نیز حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، حضور داشتند و این مجموعه رسماً به بهره‌برداری رسید.



اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در این مراسم با اهدای یک توپ فوتبال مزین و هدیه‌ای دیگر به برادر شهیدان صفری‌نوا، از خانواده این دو شهید تجلیل کرد.



نام‌گذاری این مجموعه ورزشی به نام شهیدان صفری‌نوا، یادآور ایثار و فداکاری این دو شهید قمی است که در جریان جنگ رمضان و در پی حمله دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند.



شهید مائده صفری‌نوا از دانشجویان و شهید معین صفری‌نوا از دانش‌آموزان استان قم بودند که در جریان این حمله جان خود را از دست دادند.



در جریان حمله‌ای که به شهادت این دو عضو خانواده صفری‌نوا انجامید، پدر، مادر و برادر آنان نیز به‌شدت مجروح شدند، اما با گذشت زمان وضعیت جسمانی این سه عضو خانواده بهبود یافت.



افتتاح زمین چمن مصنوعی شهیدان صفری‌نوا در پردیسان، در راستای گسترش امکانات و فضاهای ورزشی این منطقه انجام شده است و این مجموعه با نام دو شهید قمی، به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های ورزشی منطقه در اختیار استفاده‌کنندگان قرار گرفته است.

