بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از مراکز فرهنگی و قرآنی پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در سفر به پلدختر، با بازدید از حوزه علمیه خواهران الزهرا(س)، یک مؤسسه قرآنی و مسجد فاطمه زهرا(س)، با جمعی از فعالان فرهنگی و قرآنی این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام وحیدی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، در جریان سفر به شهرستان پلدختر، از تعدادی از مراکز فرهنگی و قرآنی این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه‌ها قرار گرفت.

بازدید از حوزه علمیه خواهران الزهرا(س)

حجت‌الاسلام والمسلمین وحیدی در نخستین بخش از این بازدیدها، با حضور در حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) پلدختر، از نزدیک در جریان فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت و با مسئولان و فعالان آن دیدار و گفت‌وگو کرد.

بررسی فعالیت‌های مؤسسه قرآنی پلدختر

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین با حضور در یک مؤسسه قرآنی در شهرستان پلدختر، از فعالیت‌های این مجموعه بازدید کرد و در دیدار با فعالان قرآنی، درباره ظرفیت‌ها و فعالیت‌های قرآنی منطقه به گفت‌وگو پرداخت.

دیدار با فعالان فرهنگی شهرستان

وحیدی در ادامه این سفر، با جمعی از فعالان فرهنگی شهرستان پلدختر دیدار کرد و ضمن گفت‌وگو با آنان، در جریان فعالیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه قرار گرفت.

حضور در مسجد فاطمه زهرا(س)

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در بخش دیگری از برنامه‌های خود، با حضور در مسجد فاطمه زهرا(س) پلدختر، با فعالان و حاضران در این مسجد دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک با فعالیت‌های این مجموعه آشنا شد.

این بازدیدها در راستای آشنایی با فعالیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی شهرستان پلدختر و گفت‌وگو با فعالان این حوزه انجام شد.