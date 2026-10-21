به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی بعدازظهر چهارشنبه در سی‌وهشتمین جلسه قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم که به میزبانی شرکت گاز استان برگزار شد، بر لزوم نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و مصرف سوخت و اجرای برنامه‌های هدفمند برای کاهش اتلاف انرژی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت مصرف سوخت در بخش‌های مختلف اظهار کرد: پایش خودروهای سنگین فعال در معادن، بررسی عملکرد اصناف پرمصرف و بهینه‌سازی تجهیزات نانوایی‌ها از جمله اقداماتی است که باید برای مدیریت بهتر منابع انرژی در استان دنبال شود.

فرماندار قم همچنین بر لزوم بررسی سهمیه‌های سوخت و شفاف‌سازی موارد مرتبط با تخصیص سهمیه‌های مازاد تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوعات و ابهامات موجود از طریق دستگاه‌های مسئول شد.

بقایی با اشاره به شرایط جغرافیایی قم و قرار گرفتن این استان در مسیر ارتباطی و تردد خودروهای عبوری از هفت استان کشور افزود: ارزیابی میزان مصرف سوخت باید با در نظر گرفتن موقعیت ارتباطی استان و حجم ترددهای بین‌استانی انجام شود تا بررسی‌ها با شرایط واقعی مصرف تناسب داشته باشد.

وی همچنین قدردانی از همراهی مردم در زمینه صرفه‌جویی را ضروری دانست و بر توجه به ظرفیت مشارکت عمومی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

سهمیه سوخت خودروهای سنگین بررسی می‌شود

فرماندار قم با اشاره به فعالیت خودروهای سنگین در معادن استان، بر ضرورت بررسی دقیق میزان مصرف و نحوه تخصیص سوخت به این وسایل نقلیه تأکید کرد.

وی گفت: برخی خودروهای سنگین فعال در معادن علاوه بر دریافت سوخت از بهره‌برداران این واحدها، از سهمیه مستقل نیز برخوردارند که این موضوع ضرورت پایش دقیق‌تر مصرف و سامان‌دهی فرآیند تخصیص سوخت را دوچندان می‌کند.

بقایی با تأکید بر لزوم رسیدگی به موارد احتمالی تخصیص سهمیه‌های مازاد یا ابهام در نحوه توزیع سوخت افزود: مواردی که نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول است، باید به‌صورت مکتوب منعکس شود تا امکان پیگیری و رسیدگی دقیق به آن‌ها فراهم شود.

تجهیزات پرمصرف اصناف شناسایی می‌شوند

فرماندار قم در ادامه، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنفی را یکی از محورهای مهم مدیریت منابع دانست و بر ضرورت شناسایی تجهیزات فرسوده و پرمصرف در رستوران‌ها، واحدهای خواربارفروشی و نانوایی‌ها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: شناسایی تجهیزات قدیمی و پرمصرف و استفاده از راهکارهای بهینه‌سازی، از جمله جایگزینی دستگاه‌های جدید به‌جای تجهیزات فرسوده، باید در برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.

بقایی با اشاره به فعالیت بیش از یک‌هزار واحد نانوایی در استان قم افزود: دستگاه‌های پخت نان و مشعل‌های قدیمی، به‌ویژه در برخی نانوایی‌های سنگکی، نیازمند بررسی و اصلاح هستند تا زمینه کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری تجهیزات فراهم شود.

وی با اعلام آمادگی فرمانداری قم برای همکاری در اجرای برنامه‌های نظارتی و پایش اصناف پرمصرف، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای پیشبرد اقدامات بهینه‌سازی انرژی تأکید کرد.

سامانه‌های گرمایشی ادارات مدیریت می‌شوند

فرماندار قم در بخش دیگری از این جلسه، مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت تنظیم ساعات فعالیت سامانه‌های گرمایشی متناسب با زمان حضور کارکنان تأکید کرد.

وی پیشنهاد کرد: موتورخانه‌ها و سامانه‌های گرمایشی ادارات پس از پایان ساعت کاری خاموش شوند و پیش از آغاز فعالیت روزانه کارکنان، در زمان مناسب دوباره به مدار بهره‌برداری بازگردند.

بقایی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول مدیریت مصرف در مجموعه‌های اداری خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات در کنار پایش مصرف سوخت خودروهای سنگین، اصلاح تجهیزات پرمصرف اصناف و سامان‌دهی نحوه تخصیص سهمیه‌ها می‌تواند به استفاده بهینه‌تر از منابع انرژی و افزایش بهره‌وری در استان کمک کند.