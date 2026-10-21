دلیل لغو بازی تیم والیبال استقلال و سپاهان از سوی فدراسیون اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، در نخستین روز مسابقات لیگ برتر مردان، دو تیم استقلال و مس رفسنجان به دلیل عمل‌نکردن به تعهدات خود اجازه حضور در میدان را دریافت نکردند و باخت فنی برای هر دو تیم ثبت شد؛ تصمیمی که اهمیت پایبندی باشگاه‌ها به مسئولیت‌های مالی خود را از همان هفته نخست رقابت‌ها برجسته کرد.

قرار بود تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و استقلال در سالن ۲۵ آبان اصفهان به مصاف یکدیگر بروند، اما به دلیل تعیین‌تکلیف‌نشدن تعهدات استقلال، سازمان لیگ اجازه برگزاری این مسابقه را نداد و نتیجه آن را با باخت فنی استقلال ثبت کرد.

در دیداری دیگر نیز مس رفسنجان که قرار بود در هفته نخست میزبان شهرداری ارومیه باشد، به دلیل عمل‌نکردن به تعهدات خود از حضور در مسابقه بازماند و باخت فنی برای این تیم در نظر گرفته شد.

این تصمیم‌ها، فراتر از نتیجه دو مسابقه، بر اهمیت اجرای مقررات و ضرورت احترام به تعهدات مالی در ورزش حرفه‌ای تأکید دارد. بازیکنان و مربیان بخش مهمی از عمر حرفه‌ای خود را صرف تمرین، مسابقه و تحقق اهداف باشگاه‌ها می‌کنند و پایبندی به تعهدات، یکی از پایه‌های اعتماد و ثبات در این چرخه است.

در چنین شرایطی، اجرای مقررات از سوی سازمان لیگ می‌تواند پیامی جدی برای تمام باشگاه‌های حاضر در رقابت‌ها داشته باشد؛ حضور در لیگ برتر صرفاً به معنای ثبت‌نام و ورود به مسابقات نیست، بلکه مستلزم پایبندی به ضوابط و تعیین تکلیف مسئولیت‌های پذیرفته‌شده نیز خواهد بود.

بر اساس آیین‌نامه سازمان لیگ، چنانچه تیمی در دو مسابقه متوالی با باخت فنی مواجه شود، از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته خواهد شد؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی باشگاه‌ها به تعهدات خود را دوچندان می‌کند.

از سوی دیگر، دیدار نماینده قزوین و شهداب یزد در هفته نخست، با توجه به درخواست نماینده قزوین و موافقت باشگاه شهداب یزد، به تعویق افتاده است و زمان جدید برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

لیگ برتر والیبال مردان در حالی آغاز شده که تصمیم سازمان لیگ در قبال استقلال و مس رفسنجان، بر یک اصل مهم تأکید دارد و آن هم اینکه اعتبار رقابت‌ها تنها به کیفیت بازی‌ها وابسته نیست و اجرای مقررات و صیانت از حقوق اعضای خانواده والیبال نیز از ارکان اصلی اعتبار لیگ است.