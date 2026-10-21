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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

تقاطع غیرهمسطح امام خمینی(ره) بروجرد افتتاح شد

تقاطع غیرهمسطح امام خمینی(ره) بروجرد افتتاح شد

بروجرد- تقاطع غیرهمسطح امام خمینی(ره) بروجرد یک سال زودتر از موعد مقرر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام خمینی(ره) بروجرد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بروجرد برگزار شد.

این پروژه عمرانی با مدیریت معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد و به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری بروجرد، توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) اجرا شد و یک سال زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری رسید.

در این آیین، قدرت‌اله ولدی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد، گودرزی، نماینده مردم شریف بروجرد در مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بروجرد حضور داشتند.

بهره‌برداری از این تقاطع غیرهمسطح، در چارچوب اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری بروجرد انجام شده است.

کد مطلب 6985808

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