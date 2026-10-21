تقاطع غیرهمسطح امام خمینی(ره) بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام خمینی(ره) بروجرد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بروجرد برگزار شد.

این پروژه عمرانی با مدیریت معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد و به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری بروجرد، توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) اجرا شد و یک سال زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری رسید.

در این آیین، قدرت‌اله ولدی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد، گودرزی، نماینده مردم شریف بروجرد در مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بروجرد حضور داشتند.

بهره‌برداری از این تقاطع غیرهمسطح، در چارچوب اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری بروجرد انجام شده است.