تشریح جزئیات اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگوی شبکه استانی تبرستان با اشاره به اهمیت آمارهای دقیق در فرآیند برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: تصمیم‌گیری مؤثر برای شهرها و روستاها نیازمند اطلاعات معتبر و به‌روز از وضعیت جمعیت و خانوارهاست و سرشماری ثبتی‌مبنا با بهره‌گیری از داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، مسیر جدیدی را برای دستیابی به این اطلاعات فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ انجام شده است، افزود: در شیوه جدید، تلاش می‌شود ضمن ارتقای دقت داده‌ها، هزینه‌های اجرایی طرح و میزان مراجعه حضوری به خانوارها کاهش یابد.

ارسال پیامک به ۶۰ هزار خانوار مازندرانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به ضرورت تکمیل و اصلاح اطلاعات خانوارها گفت: برای سرپرستان خانوارهایی که اطلاعات ثبت‌شده آن‌ها ناقص است، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود تا از طریق درگاه رسمی «دولت من» نسبت به تکمیل یا اصلاح اطلاعات مورد نیاز، از جمله نشانی و کدپستی، اقدام کنند.

کریم‌پور با اعلام اینکه حدود ۶۰ هزار خانوار در استان مشمول این مرحله هستند، افزود: مهلت تکمیل اطلاعات اعلام‌شده در این مرحله تا پنجم آبان‌ماه است.

وی تأکید کرد: پیامک‌های مربوط به سرشماری فاقد لینک هستند و شهروندان برای تکمیل اطلاعات باید مستقیماً به درگاه رسمی «دولت من» مراجعه کنند.

آغاز مراجعه میدانی به ۶۲ هزار خانوار

وی از آغاز مرحله نمونه‌گیری و راستی‌آزمایی اطلاعات از دوم آبان‌ماه خبر داد و گفت: در این مرحله مأموران سرشماری به حدود ۶۲ هزار خانوار در مازندران مراجعه می‌کنند که معادل حدود پنج درصد از مجموع نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران ادامه داد: هدف از این مراجعات، تکمیل اطلاعات احتمالیِ اصلاح‌نشده و بررسی صحت بخشی از داده‌های ثبت‌شده است تا اعتبار اطلاعات مورد استفاده در برنامه‌ریزی‌های آینده افزایش یابد.

کریم‌پور با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: مأموران سرشماری با کارت شناسایی معتبر به خانوارها مراجعه می‌کنند و شهروندان می‌توانند پیش از همکاری، هویت مأمور را از طریق کارت شناسایی وی بررسی کنند.

اطلاعات سرشماری مبنای تغییر یارانه و مالیات نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران درباره نگرانی‌های احتمالی مردم از نحوه استفاده از اطلاعات خانوارها تصریح کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سرشماری براساس ضوابط قانونی محرمانه است و نتایج آماری به‌صورت تجمیعی و گمنام محاسبه می‌شود.

وی افزود: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ارتباطی با تغییر وضعیت یارانه، کالابرگ یا مالیات خانوارها ندارد و هدف اصلی آن، فراهم‌کردن داده‌های لازم برای شناخت وضعیت جمعیتی و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر در مسیر توسعه است.

سرشماری؛ ابزاری برای پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیتی مازندران

کریم‌پور با اشاره به شرایط خاص جمعیتی مازندران و حضور گسترده گردشگران و مسافران در مقاطع مختلف سال اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای این استان تنها به جمعیت ساکن محدود نمی‌شود و جمعیت شناور نیز در تعیین نیازهای زیرساختی و خدماتی نقش مهمی دارد.

وی بیان کرد: اطلاعات دقیق جمعیتی به مسئولان کمک می‌کند نیازهای شهرها و روستاها را بهتر ارزیابی کنند و برای تأمین زیرساخت‌ها، توسعه خدمات عمومی و تخصیص امکانات متناسب با شرایط جمعیتی تصمیم‌های مؤثرتری بگیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در پایان، سرشماری ثبتی‌مبنا را گامی در جهت تقویت نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر داده دانست و بر اهمیت تکمیل صحیح اطلاعات و همکاری مردم در اجرای این طرح تأکید کرد.