توقیف خودروی حامل تجهیزات مسروقه خطوط ریلی در معمولان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان معمولان حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل آهن‌آلات مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی گفت: راننده خودرو با مشاهده مأموران انتظامی اقدام به فرار کرد، اما پس از تعقیب و گریز، خودرو متوقف و راننده آن دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان معمولان با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد تجهیزات کشف‌شده شامل ۱۵ شاخه ریل و قطعات مورد استفاده در خطوط ریلی، به وزن تقریبی ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم است که سه روز پیش در محدوده تنگ هفت به سرقت رفته بود.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.